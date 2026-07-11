毒油案大搜索 中聯總經理聲押後交保

中聯油脂公司一三○○公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，毒油風暴牽連甚廣，嚴重衝擊全國食安與國人健康，台中地檢署出動十三名檢察官帶隊，直搗中聯、福壽、福懋油與泰山四大上市櫃油脂巨頭的總部與六處廠房，帶回十一名被告訊問，認定油品構成有毒、含有害人體健康之物，且業者未主動通報，昨依違反食安法聲押中聯總經理余凌冲，董事長蔡清松兩千萬元交保；其餘九人以五十萬到一千萬元交保。

涉案企業層級、規模 食安史罕見

中檢認定，余凌冲等十一人涉犯食品安全衛生管理法，罪嫌重大，且余有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，聲請羈押，昨晚七時卅分開羈押庭，法院裁定兩千萬交保，並限制出境、出海與住居，檢方認有羈押必要，當庭抗告。

本案層級之高、涉案企業規模之大，堪稱台灣食安史上罕見。除蔡清松兩千萬元交保，廠長陳明榮一百萬元、品研課副課長陳建龍六十萬元；福壽董事長洪堯昆一千萬元、總經理趙文強六百萬元、協理顏貽鉉五百萬元、副理黃俊豪五十萬元。

福懋油、泰山董座交保 擴大追查

檢方另諭知福懋油董事長吳星澄一千萬元，因吳的家屬無法湊足保證金，降至兩百萬元才得以辦保，總經理張志賓六百萬元；泰山董事長劉偉龍一千萬元。檢警調不排除未來有其他人員涉案，正持續擴大追查。

致癌油爆發初期案情不明，中檢七月三日分他字案蒐證，檢察官六日先赴中聯偵訊余凌冲、陳建龍，訊後請回。食藥署七日再依食安法第十五條第一項有毒或含有害人體健康之物質、第七條第五項通報義務，重罰中聯一點六億多元，成為檢方認定犯罪事實的關鍵突破口。

中檢九日發動大搜索，動員三名主任檢察官、十名檢察官，兵分六路搜索中聯、福懋油、福壽及泰山四間公司、六處廠房，由民生犯罪專組執行秘書康存孝和具台大化工背景的周奕宏兩名檢察官，帶隊直搗中聯。

檢方同步查扣設備機具、會議紀錄、檢驗報告、出貨資料、生產紀錄、進口報單、行動電話、儲油槽等犯罪工具，販賣具致癌物油品犯罪所得，仍須進一步計算。

據了解，食藥署七日裁罰認定是檢方搜索關鍵之一，在於確認致癌物「苯駢芘」超標，構成有毒或含有害人體健康之物質或異物，另根據查扣會議紀錄、檢驗報告，出貨資料等分析，懷疑業者內部早已得知油品「苯駢芘」嚴重超標，卻企圖隱瞞，未主動停止製造、加工，並通報直轄縣市主管機關。