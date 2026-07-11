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中聯總座聲押 董座2,000萬交保

經濟日報／ 記者曾健祐／台中報導

中聯油脂公司1,300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署昨動員13名檢察官大搜索、漏夜複訊，認定中聯等四間公司涉嫌違反食品安全衛生法、有延遲通報，聲押中聯總經理余凌沖、董事長蔡清松2,000萬元交保。

中檢偵辦中聯油品案，7月3日分「他」字案偵辦，6日再赴涉案五間油品公司履勘，將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列被告偵訊，複訊後請回，另南僑公司蔡姓廠長為證人。

中檢昨日兵分六路搜索中聯、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋大肚總廠、福懋清水廠，及泰山等四家公司，帶回11名被告、13名證人。檢方昨日凌晨2點多依食安法聲押中聯公司總經理余凌冲，另諭知蔡清松2,000萬元交保、廠長陳明榮100萬元交保、品研課副課長陳建龍60萬元交保。

台中地檢7月3日立「他」字案起案，隨食藥署認定、檢調連日調取資料，疑認定中聯等公司油品驗出致癌物「苯駢芘」超標，符合食安法第15條第1項第3款，有毒或含有害人體健康之物質或異物，且業者甚至有延遲通報行為。

中檢7月6日先是以被告身分偵訊中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長訊後均請回，並查扣相關會議紀錄、油品機具等，因案情有突破，因此發動大搜索。

致癌沙拉油

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