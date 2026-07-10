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中聯油品退換貨 經部：可持發票、載具至門市辦理

中央社／ 記者謝怡璇台北10日電

針對中聯油品致癌物超標案，經濟部表示，民眾可持發票等消費紀錄至賣場辦理退換貨。萬家福、愛買、樂家康、楓康、萊爾富、OKmart全國門市皆可辦理，大全聯、全聯、美廉社、喜互惠可至原購物分店；向產品原公司購買者，可憑空瓶或消費紀錄聯繫客服辦理。

中聯油品苯駢芘超標事件延燒，行政院已擴大下架中聯油脂相關油品及延伸產品。經濟部晚間透過臉書發文表示，針對中聯於今年4至6月期間生產的問題沙拉油及延伸產品，已協調業者以「從優、從簡、從速」原則辦理退換貨服務。

經濟部說明，民眾可持發票、收據、載具或購買明細等消費紀錄至賣場辦理退換貨。萬家福、愛買、樂家康、楓康、萊爾富、OKmart的全國門市皆可辦理；大全聯、全聯、美廉社、喜互惠可至原購物分店辦理；大買家將會自行聯絡會員退換貨。

經濟部表示，若是向產品原公司購買，可憑使用過的問題油品容器，或憑發票、收據、購買明細等消費紀錄，聯繫油品商客服協助辦理退貨。

經濟部指出，消費者若遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，或向各地方政府消費者服務中心或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

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