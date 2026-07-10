聽新聞
0:00 / 0:00

中聯油脂風波擴大 台糖預防性下架4至6月相關沙拉油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖晚間聲明沙拉油已配合公告作預防性下架。圖／取自台糖網站
台糖晚間聲明沙拉油已配合公告作預防性下架。圖／取自台糖網站

因應近日衛福部及地方衛生單位追查「中聯油脂大豆沙拉油」相關產品，台糖晚間表示，自昨天起配合衛福部擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品，今天中午前已完成全面下架。

台糖表示，台糖沙拉油僅部分採用福懋油脂股份有限公司黃豆粗油，爰配合政策做預防性下架。台糖強調，台糖並非所有商品都含中聯油品，而該等黃豆粗油進場前每批皆會採樣，並將樣品送至第三公證單位檢驗，於合格後方能再煉予供應商或充填上架銷售。

台糖說明，該批原油自福懋油採購後即於7月1日抽驗送檢，完全無異樣，符合國家安全標準，惟為表台糖企業負責之心，不給消費者疑慮，台糖已採以下應變作為 :

1. 即日起針對依公告有效期限將大豆沙拉油系列產品暫停出貨並封存。

2. 針對可能受到潛在風險原料影響的產品，進行全通路盤點。

3. 通知所有通路合作夥伴，即日起將該批相關疑慮產品封存並停止販售。

台糖強調，品牌不容受疑，預防性下架的沙拉油品每批次都送交第三公證單位檢驗，只有提出符合食安的證明，並經衛生主管機關（食藥署與高雄市政府衛生局）確認安全無虞後，台糖才會重新恢復上架。台糖商品絕對安全，採取最高標準下架產品係希望讓消費者對台糖商品保持信心。另外，短期內可能會有沙拉油短缺情形，還請消費者多體諒。

台糖 中聯油脂 沙拉油 致癌沙拉油 中聯油品 衛福部

延伸閱讀

中聯問題油風險擴大 高雄市全面預防性下架

中聯11公噸油品及下游產品10日中午下架 食藥署長：重新上架無時間表

致癌油風暴延燒 衛福部：中聯4至6月油品明天中午前預防性下架

中聯油脂風暴！金門火速清查181家業者 下架437件問題產品

相關新聞

毒油案大搜索 中聯總經理聲押後交保

中聯油脂公司一三○○公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，毒油風暴牽連甚廣，嚴重衝擊全國食安與國人健康，台中地檢署出動十三名檢察官帶隊，直搗中聯、福壽、福懋油與泰山四大上市櫃油脂巨頭的總部與六處廠房，帶回十一名被告訊問，認定油品構成有毒、含有害人體健康之物，且業者未主動通報，昨依違反食安法聲押中聯總經理余凌冲，董事長蔡清松兩千萬元交保；其餘九人以五十萬到一千萬元交保。

致癌油延燒 專家籲訂檢驗異常通報流程

中聯油脂致癌案持續延燒，中聯檢驗報告近兩個月才通報，被質疑延宕通報，專家表示，若送「急件」最快兩天會有結果，一般件約需十天到兩周，是否刻意隱匿，需待檢方調查；而此次事件，由南僑最先檢驗發現，卻未直接通報衛生單位，專家認為，應藉此事件，訂出未來的檢驗異常通報流程。

食品雲10億元白花？毒油產品流向靠人工問

中聯致癌油品昨增至第三批，問題油品的流向至今仍需靠業者自主揭露，或由衛生主管機關派大量人力，逐一致電業者釐清下游產品，才能確認流向。過去斥資逾十億元建立的食品雲，被詬病根本沒有發揮功能，不僅累翻第一線稽查人員，還無法立即釐清問題食品，也難以即時攔截，學者呼籲，應重新檢視國內的食安把關系統。

新聞眼／食安破大洞 還搞政治攻防

中聯致癌油事件延燒已十天，食藥署昨晚又公布廠商再通報第三批問題油脂，影響業者和下架商品還在增加。在全民都籠罩在食安疑慮中，衛福部長石崇良應對之餘還有力開發政治戰場，點名藍營執政的桃園和台中市，暗示地方政府一手下架貨品、一手替廠商護航。這整起事件背後充滿「設計」感。在食安破大洞之際，行政團隊還在進行政治攻防，到底是食安重要還是選票重要？

風暴擴大 中聯毒油計27萬公噸需回收

中聯致癌油品事件再擴大，食藥署昨晚公布，再接獲南僑油脂公司通報「第三批」問題油品，中聯油脂五月十日製造的大豆油，致癌物「苯駢芘」同樣超標。

毒油再爆 藍質疑擠牙膏公布 批石崇良烏賊戰

中聯再出現第三批問題油脂，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，前天社會看到的是兩千六百公噸，昨天又出現新一批的問題油。人民真正擔心的，不只是數字大小，而是到底還有多少資訊沒有一次說清楚？難道政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。