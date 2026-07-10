致癌油風暴擴大！中聯總經理余凌冲遭聲押 法院裁2000萬交保

中聯再出現第三批問題油脂，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，前天社會看到的是兩千六百公噸，昨天又出現新一批的問題油。人民真正擔心的，不只是數字大小，而是到底還有多少資訊沒有一次說清楚？難道政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」？

2026-07-11 00:00