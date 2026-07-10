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致癌油風暴擴大！中聯總經理余凌冲遭聲押 法院裁2000萬交保
中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢昨大搜索中聯等4間油品公司，認定中聯總經理余凌冲有串滅證之虞，依違法食品安全衛生管理法聲押；台中地院晚間裁定余2000萬元交保。
針對台中地院今晚開羈押庭，裁定被告中聯總經理余凌冲具保2000萬元及限制住居、限制出境、出海、向警方定期報告，中檢深夜回應，檢察官認被告余凌冲有羈押之原因與必要，已當庭依法提起抗告。
台中地院值班法官今晚7點半開庭，中檢也指派團隊檢察官到場蒞庭，主張應聲押理由，中院訊問3個多小時，晚間10點多點裁定余凌冲2000萬交保。
中檢認定，余凌冲等11名被告涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大，余有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，今凌晨2點聲請羈押。
其餘10人交保，金額為中聯董事長蔡清松2000萬元、廠長陳明榮100萬元、品研課副課長陳建龍60萬元；福壽董事長洪堯昆1000萬元、總經理趙文強600萬元、協理顏貽鉉500萬元、副理黃俊豪50萬元；福懋油董事長吳星澄200萬元、總經理張志賓600萬元交保；泰山董事長劉偉龍1000萬元。
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