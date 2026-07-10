超商飯糰也中問題油 聯華食啟動主動退費機制

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，其中多項聯華食品所生產的超商飯糰產品也在名單上，聯華食品今也率先針對旗下代工超商食品進行退費公告，首開先例透過超商會員系統盤點會員購買紀錄，將主動把購買問題油品商品退費至會員數位零錢包，非會員則可至門市辦理退費。

聯華食品表示，為確保消費者權益，凡於2026年4月13日至2026年4月23日，於7-ELEVEN購買聯華食品疑慮批號之鮮食商品均可退費。

聯華食品表示，若結帳有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包，預計於2026年7月14日上午6點開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於8月31日前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。

若結帳無報uniopen會員，則請提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於7月15日至8月31日期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。

此外，自2026年7月15日起，也開放疑慮商品發票查詢。