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中聯油品案 藍嚴正要求總統公開向全民道歉

中央社／ 台北10日電

食藥署下修中聯問題油品為約3萬公噸，國民黨團書記長林沛祥今天表示，請總統賴清德針對此次食安危機造成全民恐慌，以及政府資訊揭露不足所引發的社會信任危機，公開向全民說明並道歉。

致癌油風波延燒，食藥署與業者核實後，中聯4至6月產品由預估11萬公噸、下修為約3萬公噸，其中2.7萬公噸、29批次，流向福壽、福懋、泰山等3業者，製成49項產品，已全面預防性下架。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天透過新聞稿指出，人民真正擔心的，不只是數字大小，而是到底還有多少資訊沒有一次說清楚，今天公布一點、明天增加一點，政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」。

林沛祥表示，國民黨團提出5點嚴正要求，第一，要求從今年1月到6月中，台灣大宗食用油市場2大初級黃豆煉油廠中聯油脂與大統益，其所生產的油品要全面檢驗。第2，請賴總統針對此次食安危機造成全民恐慌，以及政府資訊揭露不足所引發的社會信任危機，公開向全民說明並道歉。

林沛祥說，第3，行政院應立即公布所有受影響油品流向、完整批號、加工品清冊及歷次檢驗結果，不得再以零碎方式分批公布，讓全民自行猜測。第4，行政院長卓榮泰應立即啟動全面行政調查，釐清從通報、查驗、決策到資訊發布的每一個環節，若確認有重大行政疏失，相關主管機關首長應負起應有政治責任。

林沛祥表示，第5，立法院將持續監督行政部門，要求全面檢討食安五環制度，建立真正能夠事前預警、快速通報、完整公開的食品安全機制，避免類似事件再次發生。

林沛祥指出，當大型初級黃豆煉油廠的自我控管及檢驗完全破功，全面重新檢驗才是現在政府最應該做的事，也是重拾人民食安信心的第一步；不能重罰、收押廠商就交差了事，找到發生原因及解決方法，才是人民要的答案。

福懋 食藥署 食安 致癌沙拉油

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