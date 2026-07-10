快訊

鴻海表示因整體規劃考量 劉憶如辭任鴻海董事

美股早盤／SK海力士上市倒數！中東情勢仍受注目 費半跌1%、Meta勁揚6%

包包曾掉地上…北車傳「自帶插頭」行動電源起火 他被依公共危險罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油風暴延燒…立院下周至少三場會議 藍白猛攻官員失職綠防守

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會本周三邀請衛福部長石崇良就食安問題進行專題報告並備質詢，國民黨立委不滿衛福部處理致癌油方式，會議一開始先舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，拿著沙拉油桶、高舉「毒油害台、院長下台」、要求部長「請辭下台」，石崇良（中）則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。圖／聯合報系資料照
立法院社福及衛環委員會本周三邀請衛福部長石崇良就食安問題進行專題報告並備質詢，國民黨立委不滿衛福部處理致癌油方式，會議一開始先舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，拿著沙拉油桶、高舉「毒油害台、院長下台」、要求部長「請辭下台」，石崇良（中）則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。圖／聯合報系資料照

致癌油風暴持續延燒，立法院除了下周二要求行政院長卓榮泰率相關部會赴立院專案報告外，立法院財政與教育委員會都分別排案要求部會官員說明。藍白擬遍地開花大打輿論戰，猛攻官員失職；綠營則做好防守，盼行政官員也要對外說清真相。

立法院社福與衛環委員會本周三邀請衛生福利部長石崇良赴立法院進行專題報告，國民黨團當天臨時發動突襲，動員各委員會立委到衛環委員會舉牌抗議，並提出臨時動議，要求卓榮泰、石崇良與食藥署長姜至應下台負責，令石崇良當場臉色凝重。

由於致癌油風暴仍持續擴大中，在野黨繼續出招，除了要求卓榮泰赴立院報告外，目前立法院教育委員會下周一將邀請教育部長鄭英耀、衛福部政務次長林靜儀、行政院食安辦公室主任許輔針對「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告；另外立法院財政委員會也預計在下周四，邀請審計部審計長陳瑞敏、主計處長陳淑姿等人，針對食安預算執行及審核結果進行報告。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團一定會回應人民的期待，把食安問題監督到底；國民黨立委會到每一場委員會，真正替人民把關，而不是替官員護航，要讓失職的人不能繼續演下去。

對於在野黨要求各部會官員到立院說明，一名民進黨立委坦言，在野黨抓住食安議題監督是「非常合理」的政治動作，但也呼籲各界應回歸科學與制度層面討論，只要行政部門能將真相講清楚，未必會對選情造成重大影響。

賴清德總統日前在民進黨中常會中曾提及要修食安法一事，民進黨立委說，修法重點將放在「落實通報期限」，應嚴格訂定廠商發現問題後的通報時限，避免廠商以「自驗」為由拖延隱匿。綠委也呼籲，行政部門應主動提出修法版本，解決制度上的漏洞。

石崇良 卓榮泰 社福 致癌沙拉油 立法院

延伸閱讀

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

賴總統點名辦中聯 在野轟卓揆蓋牌毒油

朝野協商達共識 卓榮泰下周二赴立法院報告致癌油案

質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

相關新聞

因應致癌油風波預防性下架 台糖：短期恐沙拉油短缺

因應近日衛福部及地方衛生單位追查「中聯油脂大豆沙拉油」相關產品，台糖10日表示，自9日起配合衛福部擴大預防性下架「含著中聯4月至6月份出產油品」商品，今日中午前已完成全面下架。

致癌油風暴延燒…立院下周至少三場會議 藍白猛攻官員失職綠防守

致癌油風暴持續延燒，立法院除了下周二要求行政院長卓榮泰率相關部會赴立院專案報告外，立法院財政與教育委員會都分別排案要求部會官員說明。藍白擬遍地開花大打輿論戰，猛攻官員失職；綠營則做好防守，盼行政官員也要對外說清真相。

超商飯糰也中問題油 聯華食啟動主動退費機制

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，其中多項聯華食品所生產的超商飯糰產品也在名單上，聯華食品今也率先針對旗下代工超商食品進行退費公告，首開先例透過超商會員系統盤點會員購買紀錄，將主動把購買問題油品商品退費至會員數位零錢包，非會員則可至門市辦理退費。

毒油風暴擴大 國民黨團批政府擠牙膏式公布、食安五環剩漏洞

中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立院黨團書記長林沛祥今晚表示，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，政府危機處理是否及時、是否完整透明，已經成為全民最大的疑問。

食用油業者上下游一家親？寡占結構讓食安事件難曝光 學者籲訂通報流程

致癌油風暴延燒，國內食用油脂產業具寡占性，且上下游業者關係緊密，彼此具投資關係，導致案件難被揭露。外界質疑，食安事件不該全靠業者自主管理，專家則分析，本次南僑檢出異常後，因其餘產品均為合格，擔心是檢驗結果異常，才選擇先向上游回報，未來主管機關應將通報程序細緻化，納入強制複驗時程，讓業者可在釐清疑慮後儘速通報，兼顧時效性及檢驗準確性。

恐延誤下架！ 斥10億元打造食品雲、下游產品仍靠人力確認 學者籲檢討

中聯油脂致癌油事件擴大，4至6月分共11公噸油品及其下游產品均預防性下架。不過，疑慮油品流向需靠業者自主揭露，或由地方政府衛生單位層層上報，衛福部食藥署為即時掌握資訊，還派員逐一撥打電話向業者確認，遭質疑斥資逾10億元建立的食品雲，包括食品原料追溯系統「非追不可」未發揮功能，不僅累翻公務員，也恐導致疑慮食品無法即時攔截。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。