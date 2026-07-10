致癌油風暴延燒…立院下周至少三場會議 藍白猛攻官員失職綠防守

致癌油風暴持續延燒，立法院除了下周二要求行政院長卓榮泰率相關部會赴立院專案報告外，立法院財政與教育委員會都分別排案要求部會官員說明。藍白擬遍地開花大打輿論戰，猛攻官員失職；綠營則做好防守，盼行政官員也要對外說清真相。

立法院社福與衛環委員會本周三邀請衛生福利部長石崇良赴立法院進行專題報告，國民黨團當天臨時發動突襲，動員各委員會立委到衛環委員會舉牌抗議，並提出臨時動議，要求卓榮泰、石崇良與食藥署長姜至應下台負責，令石崇良當場臉色凝重。

由於致癌油風暴仍持續擴大中，在野黨繼續出招，除了要求卓榮泰赴立院報告外，目前立法院教育委員會下周一將邀請教育部長鄭英耀、衛福部政務次長林靜儀、行政院食安辦公室主任許輔針對「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告；另外立法院財政委員會也預計在下周四，邀請審計部審計長陳瑞敏、主計處長陳淑姿等人，針對食安預算執行及審核結果進行報告。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團一定會回應人民的期待，把食安問題監督到底；國民黨立委會到每一場委員會，真正替人民把關，而不是替官員護航，要讓失職的人不能繼續演下去。

對於在野黨要求各部會官員到立院說明，一名民進黨立委坦言，在野黨抓住食安議題監督是「非常合理」的政治動作，但也呼籲各界應回歸科學與制度層面討論，只要行政部門能將真相講清楚，未必會對選情造成重大影響。

賴清德總統日前在民進黨中常會中曾提及要修食安法一事，民進黨立委說，修法重點將放在「落實通報期限」，應嚴格訂定廠商發現問題後的通報時限，避免廠商以「自驗」為由拖延隱匿。綠委也呼籲，行政部門應主動提出修法版本，解決制度上的漏洞。