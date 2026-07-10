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因應致癌油風波預防性下架 台糖：短期恐沙拉油短缺

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架。 圖／聯合報系資料照
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架。 圖／聯合報系資料照

因應近日衛福部及地方衛生單位追查「中聯油脂大豆沙拉油」相關產品，台糖10日表示，自9日起配合衛福部擴大預防性下架「含著中聯4月至6月份出產油品」商品，今日中午前已完成全面下架。

台糖表示，台糖沙拉油僅部分採用福懋油脂股份有限公司黃豆粗油，配合政策做預防性下架。台糖強調，台糖並非所有商品都含中聯油品，而該等黃豆粗油進場前每批皆會採樣，並將樣品送至第三公證單位檢驗，於合格後方能再煉予供應商或充填上架銷售。

台糖說明，該批原油自福懋採購後即於7月1日抽驗送檢，完全無異樣，符合國家安全標準，惟為表台糖企業負責之心，不給消費者疑慮，台糖已採以下應變作為 ：

1. 即日起針對依公告有效期限將大豆沙拉油系列產品暫停出貨並封存。

2. 針對可能受到潛在風險原料影響之產品，進行全通路盤點。

3. 通知所有通路合作夥伴，即日起將該批相關疑慮產品封存並停止販售。

台糖指出，品牌不容受疑，預防性下架之沙拉油品每批次都送交第三公證單位檢驗，只有提出符合食安的證明，並經衛生主管機關（食藥署與高雄市政府衛生局）確認安全無虞後，台糖才會重新恢復上架。

台糖強調，台糖商品絕對安全，採取最高標準下架產品係希望讓消費者對台糖商品保持信心。另外，短期內可能會有沙拉油短缺情形，還請消費者多體諒。

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