毒油風暴擴大 國民黨團批政府擠牙膏式公布、食安五環剩漏洞

中聯油脂致癌油事件持續延燒，國民黨立院黨團書記長林沛祥今晚表示，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，政府危機處理是否及時、是否完整透明，已經成為全民最大的疑問。

國民黨團表示，民進黨政府口口聲聲宣稱建立「食安五環」，如今卻讓全民看見的，不是五道防線，而是一個又一個漏洞；林沛祥表示，昨天社會看到的是2600公噸，今天外界又出現2萬7000公噸的討論與疑慮，人民真正擔心的，是到底還有多少資訊沒有一次說清楚，今天公布一點、明天增加一點，難道政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」？

林沛祥說，當人民每天吃進肚子的是可能存在疑慮的食品，每天看到的是不斷修正的資訊，每天感受到的是政府慢半拍的危機處理，賴清德總統還要繼續保持沉默嗎？

國民黨立法院黨團提出5點要求。第一，要求從今年1月到6月中，台灣大宗食用油市場兩大初級黃豆煉油廠中聯油脂與大統益，其所生產的油品要全面檢驗；第二，請賴總統針對此次食安危機造成全民恐慌，以及政府資訊揭露不足所引發的社會信任危機，公開向全體國人說明並道歉。

國民黨團續指，第三，行政院應立即公布所有受影響油品流向、完整批號、加工品清冊及歷次檢驗結果，不得再以零碎方式分批公布，讓全民自行猜測；第四，行政院長卓榮泰應立即啟動全面行政調查，釐清從通報、查驗、決策到資訊發布的每一個環節，若確認有重大行政疏失，相關主管機關首長應負起應有的政治責任。

國民黨團指出，第五，立法院將持續監督行政部門，要求全面檢討食安五環制度，建立真正能夠事前預警、快速通報、完整公開的食品安全機制，避免類似事件再次發生。