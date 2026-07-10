食用油業者上下游一家親？寡占結構讓食安事件難曝光 學者籲訂通報流程

致癌油風暴延燒，國內食用油脂產業具寡占性，且上下游業者關係緊密，彼此具投資關係，導致案件難被揭露。外界質疑，食安事件不該全靠業者自主管理，專家則分析，本次南僑檢出異常後，因其餘產品均為合格，擔心是檢驗結果異常，才選擇先向上游回報，未來主管機關應將通報程序細緻化，納入強制複驗時程，讓業者可在釐清疑慮後儘速通報，兼顧時效性及檢驗準確性。

「自主管理挑戰人性。」台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕說，中聯早就得知油品出現疑慮，三家股東泰山、福懋油、福壽也知情，卻未即時通報主管機關，原因指向業者即將舉行股東會，恐因此設法隱匿，希望降低食安事件對其股價、公司營運衝擊，現行雖有自主送驗機制，但不僅檢驗單位品質參差不齊，業者也可能送驗未受汙染樣品企圖規避責任。

直至致癌油離開食品油脂業者上下游交織結構，到更下游的食品業者手中，南僑自主檢驗發現異常，全案才浮上枱面，而中聯及泰山等3家業者，還曾舉行「品保會議」討論處置對策，卻未第一時間告知下游業者或主管機關，被外界譏為「秘密會議」。吳焜裕強調，政府應主動調查食安案件，不該過於仰賴業者自主通報，導致「沒人通報就沒有食安事件，一通報事情便不可收拾。」

食安辦前主任康照洲指出，國內油品業者分三大體系，包括南部大統益、中部中聯油脂及北部台糖相關企業，這三大體系並非一家獨大，甚至存在跨區用油情況，業者之間彼此調用油品並不少見，市場錯綜複雜，本案下游南僑雖發現產品苯駢芘異常，卻因其他品項未檢出，而未直接向主管機關通報，未避免業者以檢驗正確性待驗證為由延誤通報，政府應把通報的責任義務訂得更清楚。

康照洲建議，業者發現疑慮產品的通報原則，應訂得更細緻，要求任何食品業者，若驗出產品異常時，需立即取樣複驗，如複驗發現結果仍為異常，就需立即向主管機關通報，雖委託第三方檢驗恐需排程，無法同日完成，但若以急件處理，頂多增加一至二天等待檢驗結果時間，不至於因逐層向上通報等情況，導致通報時間延誤近一個月。