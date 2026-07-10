恐延誤下架！ 斥10億元打造食品雲、下游產品仍靠人力確認 學者籲檢討

中聯油脂致癌油事件擴大，4至6月分共11公噸油品及其下游產品均預防性下架。不過，疑慮油品流向需靠業者自主揭露，或由地方政府衛生單位層層上報，衛福部食藥署為即時掌握資訊，還派員逐一撥打電話向業者確認，遭質疑斥資逾10億元建立的食品雲，包括食品原料追溯系統「非追不可」未發揮功能，不僅累翻公務員，也恐導致疑慮食品無法即時攔截。

衛福部食藥署於致癌油案件爆發後，為即時掌握下游360家業者產品數量，派60名人員，1人對應6家業者，逐一致電確認產品項目，匯整表格公開，以人力土法煉鋼方式，遭外界質疑。立委邱鎮軍日前於立法院社福及衛環委員會食安專報中質疑，衛福部斥資10億元打造食品雲系統，竟無法找到下游業者名單，充其量僅是「加強版工商資訊系統」，這10億元可拿來聘多少稽查人力？

食安辦前主任康照洲指出，政府建制食品雲，無非是希望提升食品原料上下游追溯效率，不過，實務上追溯成效及範圍，仍須考量業者規模大小，及資訊完整程度，能完整追溯的多為大型、具品牌的食品加工廠，其餘使用油品的中小型加工廠，小吃店、夜市攤販等，許多是未登錄系統的「白牌」業者，這些食品供應鏈末端業者，恐難以追訴。

「人工逐一打電話去問，似乎不符合食品雲設計理念。」康照洲指出，較大型食品業者多設有內部產品流向供應系統，規模較小的業者，內部作業系統相對陽春，接到官方電話時恐需逐一查閱、比對原料進出紀錄，因此較為耗時，建議未來可導入AI輔助，並串連業者及官方系統加速比對效率，同時應考慮整合財政部財稅資料，以發票資訊進行追蹤，但須克服業者擔心遭查稅而反對的困境。

除下游產品公布時間延宕，衛福部也被質疑下架原則前後不一。毒物學者、成大副校長李俊璋指出，依「食安法」規定，使用不符規範原料產品就必須下架，不該再陳列販售，這並無疑慮，應不必區分第一、第二層產品，即使學理上因使用致癌油含量少，對人體健康危害低，但在食安管理上，「用到不合格原料製造就是不對」，應要求業者下架，並告知民眾產品項目。

此外，中聯致癌油苯駢芘來源仍有待釐清，李俊璋說，大豆原料為致癌物質來源可能性仍高，國內曾發生越南戴奧辛茶葉事件，即是越南當地業者以枯枝烘焙茶葉導致有害物質殘留，當時曾透過外交管道要求調查清楚，本次巴西大豆含水量高，是否在烘豆過程中曾使用「直火烘烤」程序，導致致癌物質殘留，也應由主管機關透過外交管道釐清，才能真正了解原因，並加以預防。