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中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

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中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
行政院決定將中聯公司今年4月至6月生產的油品擴大預防性下架範圍，並公布退貨機制。 圖／聯合報系資料照
行政院決定將中聯公司今年4月至6月生產的油品擴大預防性下架範圍，並公布退貨機制。 圖／聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，行政院決定將中聯公司今年4月至6月生產的油品擴大預防性下架範圍，並公布退貨機制。消費者即日起可憑發票、收據、刷卡紀錄等購買證明，向泰山福壽福懋等供應商，或至販售通路辦理退貨；即使只剩空桶，也可向油脂業者申請退貨，以維護消費者權益。

行政院消費者保護處今晚發布新聞稿指出，行政院長卓榮泰指示相關部會以「從寬、從優、從速、從簡」原則辦理退換貨，經政務委員陳時中邀集衛福部、經濟部、行政院食品安全辦公室及消保處研商退貨機制，消費者可持相關購買憑證向主要供應商或賣場等通路辦理退貨。

消保處指出，消費者可直接向泰山企業、福壽實業及福懋油脂等主要供應商辦理退貨，可持發票、收據、刷卡紀錄等消費憑證，或持商品、空桶辦理。

此外，消費者也可攜帶發票、電子載具、收據或購買明細至販售通路退換貨。其中，大全聯、全聯、美廉社及喜互惠須回原購買門市辦理；萬家福、樂家康、OKmart及大買家則可至全國各門市辦理。

消保處表示，若消費者未保留購買憑證，但仍留有使用過的油品容器，可直接聯繫泰山、福壽或福懋等3家業者辦理退貨。

消保處提醒，如退貨過程發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，或向各地方政府消費者服務中心及行政院消費者保護會提出申訴。

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