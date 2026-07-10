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中聯油脂致癌油再增1批 疑慮產品累積3批…食藥署長：要求無限期停工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署署長姜至剛今天傍晚說明，疑慮油品項從原先的2批號、2600公噸，再增加一批號，為昨天傍晚接獲南僑公司通報，使用中聯油脂批號315-1150510大豆油，檢出苯駢芘每公斤2.9微克，超過法定上限的2微克。聯合報系資料照
衛福部食藥署署長姜至剛今天傍晚說明，疑慮油品項從原先的2批號、2600公噸，再增加一批號，為昨天傍晚接獲南僑公司通報，使用中聯油脂批號315-1150510大豆油，檢出苯駢芘每公斤2.9微克，超過法定上限的2微克。聯合報系資料照

中聯油脂致癌物苯駢芘超標風暴擴大，衛福部食藥署署長姜至剛今天傍晚說明，疑慮油品項從原先的2批號、2600公噸，再增加一批號，為昨天傍晚接獲南僑公司通報，使用中聯油脂批號315-1150510大豆油，檢出苯駢芘每公斤2.9微克，超過法定上限的2微克，這批油品是在5月10日製造，相關下游產品已於今天中午全數下架，該署要求中聯公司無限期停工。

中聯油脂疑慮油品第一批是在6月30日被爆出，為4月4日生產的大豆沙拉油，批號315-1150404，後續在7月7日接獲泰山公司通報，其產品「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油，批號313-1150512為主要原料，檢出苯駢芘超標，達每公斤2.5微克。食藥署昨傍晚再度接獲南僑公司通報，使用中聯公司5月10日製造的大豆油，批號315-1150510苯駢芘超標。

姜至剛指出，接連三起苯駢芘超標案例，顯示中聯油脂致癌油事件，非屬單一批次事件，其原料驗收、製程管理及品質管制機制可能存有重大缺失之虞，食藥署已要求中聯公司，在原因未查明且改善措施經確認有效前，「不得恢復生產作業」，採無限期停工，且要求中聯及下游的泰山、福壽、福懋油3家業者，應在今天24時前提供4至6月生產油品及其下游產品品項、批號等資料。

食藥署要求中聯公司於其官網公告疑慮油品批號、產品名稱、產品批號、有效日期及數量。姜至剛說，盼藉此讓下游業者釐清是否用到需預防性下架油品，若業者未依規定公開資訊，衛生單位將依法裁處，且除公告於業者官網外，食藥署將於每日下午2時，持續於其官網「中聯油脂案專區」公告新增疑慮品項批號及流向等，確保民眾資訊透明。

高雄市衛生局今傍晚公告，除中聯油脂外，國內4大食用油脂煉製廠之一的台糖，也使用到中聯油脂疑慮油品。姜至剛指出，台糖是在今年5、6月間，向福懋油購入中聯初榨油品，與自家初榨油品混合精煉，製成台糖大豆沙拉油、烤酥油2品項、9規格，保存期限至2027年5月31日，台糖已將產品預防性下架。

姜至剛指出，中聯油脂一案認定為業者系統性缺失，除4至6月生產約2.7公噸油品及其下游產品預防下架外，也將研議是否往前追溯調查4月以前生產油脂並實施預防性下架，但這必須考量相關油品及其製品是否尚在有效期限內，或早已逾期或賣給民眾，現階段預防性下架措施，先維持於4至6月相關產品。

中聯油脂 食藥署 南僑公司 致癌沙拉油

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