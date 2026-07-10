屏東追查問題油及產品 下架回收逾1.3萬公斤

針對中聯問題油品事件，屏東縣政府針對食藥署公布的6家下游業者已完成清查，下架回收約1萬3444公斤，並持續追查供貨情形及稽查餐飲相關店家。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，衛生局自2日接獲通報中聯問題油品事件，已針對轄內自助餐館、餐飲業、夜市及各超市賣場等場所啟動專案稽查，截至10日共計查核153家，並查詢食藥署公布外縣市下游業者的屏東分店稽查，結果符合規定，無發現問題產品。

衛生局表示，先前針對食藥署第一波公布屏東下游業者名單共6家，已全數完成清查，業者已全面下架回收，截至目前總計下架回收問題油品共約1萬3444公斤，持續追查下游供貨情形、回收數量及稽查餐飲相關店家，確保問題產品不再進入市售通路及餐飲供應鏈。

衛生局呼籲，食品業者應落實食品安全自主管理，只要發現產品涉公告風險油品品項，應依法下架。