中聯致癌油風暴燒外島 澎湖攔截千件商品稽查

國內大宗油品廠「中聯油脂」生產的大豆沙拉油，近日遭檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，遭中央重罰1.6億元並勒令401項產品全面下架，為防堵有疑慮油品流入外島，澎湖縣政府與澎湖地檢署攜手合作，啟動「毒油專案稽查」，在碼頭港口實施邊境「落地即審」，截至今天已下架 1093 件異常商品，全力阻絕問題油品流入軍營、校園與民間餐飲。

澎湖縣政府今天召開「中聯問題油品處置會議」，由代理縣長林皆興與澎湖地檢署檢察長吳怡明共同主持，擴大邀集國軍、海巡單位、法務部調查局澎湖縣調查站及縣府各局處，針對避免問題油流入軍營、強化港區邊境聯檢、建立跨機關橫向聯繫等3大防範機制進行滾動式處置交換意見。

林皆興指出，食安事件攸關民眾健康，影響層面極廣，澎湖縣衛生局自7月1日起便主導啟動「地方防禦型聯防毒油專案稽查」，針對大宗油品實施嚴格的源頭管理，除了在澎湖碼頭實施「落地即審」邊境攔截，更運用食安追溯系統，直接鎖定轄內25家大宗通路及中盤商展開「抓肉粽頭」式的全面追查。

澎湖首波查核成果，目前已成功下架1093件有疑慮商品，並已完成150家餐飲業者、37所各級學校及51家社福機構的現場查核。經全面清查，轄內餐飲業、各級學校營養午餐及社區關懷據點等重要民生供餐通路，目前均未發現使用本次中聯問題油品，請澎湖鄉親安心。

澎湖地檢署檢察長吳怡明對此表達高度關切。他嚴正表示，自事件發生以來，澎湖地檢署便密切緊盯，雖然司法機關並非第一線在市場稽查的單位，但只要涉及刑事案件，地檢署隨時會馬上介入偵辦，只要查出有販賣、規勸不聽，或是明知該下架卻惡意不下架的違法販售情事，澎湖地檢署絕對會雷厲風行、嚴密進行刑事查辦，全力當縣府的後盾。

澎湖縣政府提醒，目前已於縣府和衛生局官方網站同步建置「中聯油品專區」（https://event.penghu.gov.tw/zo/index.jsp），完整公告違規產品資訊、退貨專線及常見問答，方便民眾隨時上網查詢，呼籲在地業者必須落實自主清查，若發現疑似中聯問題產品應立即停止販售並主動通報，共同守護澎湖的食安防線。