中聯致癌油通報拖2個月 專家：檢驗急件2天有結果

油品致癌物超標案，中聯油脂總經理遭聲押禁見。專家指出，急件送驗快則2天有結果，一般約10天到2週，業者之間拖2個月才通報衛生機關，推測「第一次遇到沒經驗」，是否刻意串供、隱匿，有待檢方詳查。

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標風波延燒，台灣台中地方檢察署今天依「食品安全衛生管理法」等，向法院聲押禁見中聯油脂股份有限公司余姓總經理，其餘10被告以新台幣50萬元到2000萬元具保候傳。

針對業者從5月初自主送驗有結果，卻到6月底才正式通報。中興大學食品安全研究所副教授林信堂今天告訴媒體，一般送第三方檢驗確實需經排程、分析及覆核，不可能上午送件、晚上就取得正式報告。

若屬於急件，通常2天至1週可完成，一般件則需10天到2週時間，即便考量到為了確認數據而進行複驗，但業者有無不必要的延宕，有待檢方詳查。

尤其讓外界質疑的是，林信堂指出，若檢驗已發現異常，為何未及時通報，導致受影響油品持續流入市面；苯駢芘屬致癌物，即使含量不高，應儘速啟動應變措施，否則容易讓外界認為政府與業者反應慢半拍。

不過，林信堂強調，本次案件不是「下毒」，而是環境污染物進入食物鏈，初步推論是巴西黃豆乾燥過程出問題。

他認為業者並非故意違規，也沒有故意添加，可能過去沒遇過，覺得需要一驗再驗，「第一次遇到沒有經驗，造成處理上時間有所拖延」，但是否刻意串供、隱匿、不揭露、想大事化小，無法臆測，仍須檢調單位抽絲剝繭調查，根據開會、通訊紀錄往來去追查、釐清案情。

這次事件中，首先發現異常的南僑油脂4月14日自主檢驗油脂貨源，5月13日檢驗結果為4.6ppb（μg/kg），超標違規，另送外部再驗，6月4日檢驗結果為8.0ppb（μg/kg）仍是違規超標。

據衛生福利部食品藥物管理署提供訊息，南僑6月10日通知上游的福壽檢驗出現異常，福壽6月11日通知更上游的中聯，中聯6月16日、25日送驗，6月29日報告確定異常，6月30日才通報衛生福利部食品藥物管理署。

食藥署曾說明，中聯部分因延遲通報、惡意隱匿等原因，挨罰新台幣1億6520萬元，是依食安法裁罰的史上最高。