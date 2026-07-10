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中聯致癌油風暴波及台糖 高雄要求9項油品摻原料油預防性下架

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供

中聯油脂致癌油風暴擴大，高市衛生局今公布福壽、福懋油及泰山風險油品增至24項，另台糖9項產品混有中聯原料油，儘管非問題油槽所生產，但因同產線，仍納入預防性風險管理，須於午夜前完成停止販售、下架封存及回收，待檢驗合格始能恢復上架。

衛生局指出，中聯油脂313、315油槽油品檢出苯駢芘超標4倍，屬明確違規問題油品，流向福壽、福懋油及泰山等品牌，製成24項風險油品，昨天會同食藥署前往台糖小港廠稽查，查出該廠5月至6月間曾向中聯油脂購入黃豆油原料，並製成9項產品。

衛生局表示，雖與已驗出超標的313、315油槽產品性質不同，但因使用中聯原料油製成，考量同產線、不同批次陸續出現風險訊號，將要求停止販售、使用，並下架封存，目前尚未檢出苯駢芘超標，待逐批檢驗合格或經中央、地方主管機關確認安全後，才能恢復上架。

衛生局說明，業者不得以批號不同、尚待檢驗、未接獲上游通知或使用比例較低等理由延遲下架，若有隱匿流向、規避查核、未依規定回收，或明知產品涉有風險仍持續販售、使用、供餐或加工等情形，將依法從嚴裁處，情節重大者並移送司法機關偵辦。

市長陳其邁說明，中聯油脂事件已從單一批號擴大到不同月份、不同品項及不同下游產品，市府對食品安全採取零容忍態度，只要油品涉及中聯風險原料油流向，即使尚未確認產品違規超標，也須先預防性下架，以降低食安風險、保障市民健康。

目前依食品安全衛生管理法規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止製造、加工、販售及辦理回收，轄內食品製造、加工、販售、餐飲、團膳、機關學校、醫療及長照等業者，只要持有、販售、使用或加工公告的風險油品及預防性下架產品，不論批號、規格或效期，都須在今天午夜前完成停止販售、停止使用、停止供餐及下架封存。

另提醒民眾近期購買食用油應留意最新公告品項，若購得相關風險油品或預防性下架產品，應立即停止使用，並保留發票、購買紀錄或產品包裝向原購買通路辦理退換貨；若發現仍有業者販售或使用公告油品，可向1999或高雄市政府衛生局通報。

高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供

高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府公布福懋、福壽、泰山24項風險油品，另台糖9項產品混有中聯5月原料油，要求今完成預防性下架。圖／高雄市衛生局提供

台糖 高雄 中聯油脂 致癌沙拉油

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