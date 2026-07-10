快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】石崇良點名桃、中油品上架問題 是齣精心大戲

聯合報／ 主筆室
石崇良9日在行政院會會後記者會，突然點名桃園市及台中市，言語充滿暗示意味。記者杜建重／攝影
石崇良9日在行政院會會後記者會，突然點名桃園市及台中市，言語充滿暗示意味。記者杜建重／攝影

毒油案燒了快10天，衛福部石崇良9日在行政院會會後記者會，突然點名桃園市及台中市，表示他們在會中關切出問題的廠商何時上架，「讓我有點訝異」，還義正詞嚴說「不會讓民眾有暴露的風險」。這句話充滿暗示意味，意指地方在為廠商護航，隨後民進黨台中市黨團總召也發出聲明批評台中市「標準不一」。這一連串的舉動背後充滿「設計」的味道，只能說民進黨真是鬥爭高手。

這場毒油門之所以狂燒不止，一路上燒，關鍵在行政團隊一連串的失誤與輕判。衛福部一開始先是堅持只下架第一層的油品，抵不過外界批評，才又放寬至第二層，卻還設下含問題油20%以上才下架，20%以下不下架、但要公布的天才標準，而地方政府包含台北、台中及桃園則是採取比中央更嚴格的標準，只要含有問題油的製品一概下架。在民意的反彈下，逼得衛福部最後跟進藍營縣市作法全面下架，中央標準7天3變，可說在輿論戰上節節敗退。

而衛福部處置固然荒腔走板，賴卓兩人起初也不當一回事。7月1日晚間食藥署發布新聞稿，宣布中聯油脂有1300公噸致癌油品流入三家大油廠，引發全民關注；然而，賴總統2日出席指南宮活動時，不見對毒油案發表看法，反而把發言重點放在台北市內湖淹水爭議，順勢暗批了台北市長蔣萬安治水表現。3日出席台北寵物用品展開幕典禮，他還開心試吃狗糧，彷彿與毒油案處於平行時空。

直到事件持續延燒，賴總統才在6日首度公開表態，提出停產、下架、預防性下架、究責四項原則，稱若食用油危及國人健康，本就該下架；處理過程中若有人謀不臧，也本該追究政治及法律責任。8日民進黨中常會賴清德又再說出「依法究辦」的重話。至於閣揆卓榮泰的反應也好不到哪裡去，2日的行政院會未見就此案進行討論，之後也是隨著賴清德表態後才跟進宣示。只是執政高層話說得愈重，只是愈顯得先前的輕忽。

民進黨對於輿情向來精準掌握，也會密集監看網路聲量，府院會有如此大動作，必然是發現此事在網路上對於行政團隊的負面聲量升高。而在9日行政院會上，當代表桃園市及台中市出席兩位副市長王明鉅及黃國榮對於毒油事件有相關發言，立刻就被行政團隊找到操作的空間。

行政院會結束，通常相隔一段時間才會舉行會後記者會。就在會後記者會上，石崇良突然提及最近台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，「令我非常訝異」。隨後民進黨台中市議會黨團也立刻發出聲明批評台中市「標準不一」。

從這一連串的操作可以發現，這一席意有所指的話絕對不是石崇良個人的「心有所感」，基本上這是一齣經過鋪排的「反攻戲」，用意在把地方政府安上「一邊要求下架、一邊為業者護航」的人設，好用來挽救執政黨連日的頹勢，石崇良的角色充其量只是「演員」。只能說民進黨真的太會算計，才能精心導演出這場「攻心計」，但斧鑿痕跡實在太明顯。

石崇良 衛福部 台中市 致癌沙拉油

延伸閱讀

地方反擊 王明鉅批石崇良混淆視聽

石崇良稱地方政府關切致癌油重新上架遭批評 食藥署長姜至剛緩頰

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

預防性下架標準惹議 白籲與地方找毒油

相關新聞

【重磅快評】石崇良點名桃、中油品上架問題 是齣精心大戲

毒油案燒了快10天，衛福部長石崇良9日在行政院會會後記者會，突然點名桃園市及台中市，表示他們在會中關切出問題的廠商何時上架，「讓我有點訝異」，還義正詞嚴說「不會讓民眾有暴露的風險」。這句話充滿暗示意味，意指地方在為廠商護航，隨後民進黨台中市黨團總召也發出聲明批評台中市「標準不一」。這一連串的舉動背後充滿「設計」的味道，只能說民進黨真是鬥爭高手。

中聯油品延燒！台中胖老爹炸雞、全聯、楓康中鏢 全數回收下架

中聯油脂生產1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。台中市食安處今再公布40家第三層受影響的下游業者名單，包括胖老爹炸雞、全聯、好樂迪、楓康中央工廠等都中鏢，全數回收下架。

致癌油風暴總經理遭聲押 中檢派「台大化工背景」檢察官直搗中聯公司

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，台中地檢昨一口氣動員13名檢察官搜索、漏夜複訊，除主辦本案的民生犯罪組執行秘書康存孝，也派具台大化工背景的周奕宏，昨由2檢直搗中聯公司搜索。

中聯29批油品預防性下架 盧秀燕令「寧嚴勿鬆」：全面清查追流向

中聯致癌油食安風暴擴大，食藥署宣布擴大預防性下架中聯油脂今年4月至6月生產的29批大豆油，並要求今天中午前完成下架。對此，台中市食安處表示，市長盧秀燕下令食安問題「寧嚴勿鬆」，第一時間與中央擴大清查，全面比對須下架回收及預防性下架共29批產品流向，逐批追查下游使用情形。

食藥署長邀中聯「代表性人物」核對批號 4至6月共出貨29批約2.7萬公噸

中聯公司疑慮油品風暴持續擴大，行政院昨宣布針對該公司4至6月產製油品及其下游產品，全數預防性下架。衛福部食藥署署長姜至剛說，今天已邀中聯油脂及中游福懋油、福壽、泰山三家公司「代表性人物」至食藥署說明，確定4至6月中聯油脂共生產29批號，來自6個不同油槽油品，合計重量為27萬7532.7公噸，目前相關產品全數需下架回收。

美國大豆零檢出、巴西卻有跡可循？沈政男從數據拆解致癌油風暴

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標引起社會關注，醫師沈政男指出，政府目前最重要的工作並非追究責任，而是盡快查明苯駢芘超標原因。他認為，依現有資料研判，問題可能來自巴西進口大豆原料，也可能是中聯煉油過程去除苯駢芘能力下降，甚至兩項因素同時存在，政府應以完整科學證據釐清真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。