【重磅快評】石崇良點名桃、中油品上架問題 是齣精心大戲

毒油案燒了快10天，衛福部長石崇良9日在行政院會會後記者會，突然點名桃園市及台中市，表示他們在會中關切出問題的廠商何時上架，「讓我有點訝異」，還義正詞嚴說「不會讓民眾有暴露的風險」。這句話充滿暗示意味，意指地方在為廠商護航，隨後民進黨台中市黨團總召也發出聲明批評台中市「標準不一」。這一連串的舉動背後充滿「設計」的味道，只能說民進黨真是鬥爭高手。

這場毒油門之所以狂燒不止，一路上燒，關鍵在行政團隊一連串的失誤與輕判。衛福部一開始先是堅持只下架第一層的油品，抵不過外界批評，才又放寬至第二層，卻還設下含問題油20%以上才下架，20%以下不下架、但要公布的天才標準，而地方政府包含台北、台中及桃園則是採取比中央更嚴格的標準，只要含有問題油的製品一概下架。在民意的反彈下，逼得衛福部最後跟進藍營縣市作法全面下架，中央標準7天3變，可說在輿論戰上節節敗退。

而衛福部處置固然荒腔走板，賴卓兩人起初也不當一回事。7月1日晚間食藥署發布新聞稿，宣布中聯油脂有1300公噸致癌油品流入三家大油廠，引發全民關注；然而，賴總統2日出席指南宮活動時，不見對毒油案發表看法，反而把發言重點放在台北市內湖淹水爭議，順勢暗批了台北市長蔣萬安治水表現。3日出席台北寵物用品展開幕典禮，他還開心試吃狗糧，彷彿與毒油案處於平行時空。

直到事件持續延燒，賴總統才在6日首度公開表態，提出停產、下架、預防性下架、究責四項原則，稱若食用油危及國人健康，本就該下架；處理過程中若有人謀不臧，也本該追究政治及法律責任。8日民進黨中常會賴清德又再說出「依法究辦」的重話。至於閣揆卓榮泰的反應也好不到哪裡去，2日的行政院會未見就此案進行討論，之後也是隨著賴清德表態後才跟進宣示。只是執政高層話說得愈重，只是愈顯得先前的輕忽。

民進黨對於輿情向來精準掌握，也會密集監看網路聲量，府院會有如此大動作，必然是發現此事在網路上對於行政團隊的負面聲量升高。而在9日行政院會上，當代表桃園市及台中市出席兩位副市長王明鉅及黃國榮對於毒油事件有相關發言，立刻就被行政團隊找到操作的空間。

行政院會結束，通常相隔一段時間才會舉行會後記者會。就在會後記者會上，石崇良突然提及最近台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，「令我非常訝異」。隨後民進黨台中市議會黨團也立刻發出聲明批評台中市「標準不一」。

從這一連串的操作可以發現，這一席意有所指的話絕對不是石崇良個人的「心有所感」，基本上這是一齣經過鋪排的「反攻戲」，用意在把地方政府安上「一邊要求下架、一邊為業者護航」的人設，好用來挽救執政黨連日的頹勢，石崇良的角色充其量只是「演員」。只能說民進黨真的太會算計，才能精心導演出這場「攻心計」，但斧鑿痕跡實在太明顯。