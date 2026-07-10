中聯油品延燒！台中胖老爹炸雞、全聯、楓康中鏢 全數回收下架

中聯油脂生產1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。台中市食安處今再公布40家第三層受影響的下游業者名單，包括胖老爹炸雞、全聯、好樂迪、楓康中央工廠等都中鏢，全數回收下架。

台中市食安處統計，今天再公布40家第三層受影響業者，累計有65家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架。

台中市政府說明，截至目前，問題油品累計回收5萬2891公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者947家次，確認使用問題油品者均已完成下架，並持續追蹤預防性下架產品流向及末端稽查情形。

校園及各類照護場域也完成擴大清查。教育局已完成16家團膳業者、86所設有廚房學校及224家幼兒園查核，目前無新增受影響案件；社會局完成860處供餐單位清查，同樣無新增案件；醫療及照護機構則持續追蹤使用情形，凡確認使用相關油品者，均已停止使用並完成下架。

市府強調，後續將依中央最新公布資訊，即時辦理產品下架、流向追查及末端稽查，秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，持續公開最新查核進度，並配合中央及司法機關向上追查污染原因，從嚴把關、公開透明，全力守護市民食安。

台中市政府持續公布最新問題油查核進度。圖／台中市政府提供