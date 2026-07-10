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中市府追問題油流向 胖老爹炸雞、糕餅業者入列

中央社／ 台中10日

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物苯駢芘超標。台中市食安處今天再公布第三層以下受影響的40家業者，包括胖老爹炸雞、糕餅業者都入列，全面下架回收。

台中市食安處今天發布新聞稿，統計中聯油脂4至6月共生產29批大豆油（含原超標批號），其中除了食安處第一時間查處公布的1300公噸超標大豆油（批號315-1150404）共18品項31批號，也公布另一批次泰山調合油使用到的1300公噸大豆油（批號313-1150512）共15品項39批號，並持續比對下游業者進出貨紀錄、產品配方及實際使用情形，凡屬預防性下架範圍者，後續均會公布並要求立即停止販售並完成下架回收。

市府再公布第三層以下受影響業者，包含胖老爹炸雞有限公司、合興通食品股份有限公司、寶御食品有限公司等40家業者，累計已有65家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架。

截至目前，問題油品累計回收5萬2891公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者947家次，確認使用問題油品者均已完成下架，並持續追蹤預防性下架產品流向及末端稽查情形。

台中地檢署會同食藥署、台中市食安處及彰化縣衛生局，前往中聯、福壽、福懋及泰山等公司搜索並約談相關人員，今天向法院聲押禁見中聯油脂余姓總經理，其餘10被告以新台幣50萬元到2000萬元具保候傳。

對此，中市府表示，尊重司法調查程序，將持續全力配合檢方偵辦及中央各項查核作業，提供所需資料，共同釐清事件全貌。

食安 中聯油脂 台中市 致癌沙拉油

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