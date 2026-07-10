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致癌油風暴總經理遭聲押 中檢派「台大化工背景」檢察官直搗中聯公司

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯公司致癌油風暴，中檢認定總經理余凌沖涉犯食安法依法聲押。聯合報系資料照
中聯公司致癌油風暴，中檢認定總經理余凌沖涉犯食安法依法聲押。聯合報系資料照

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，台中地檢昨一口氣動員13名檢察官搜索、漏夜複訊，除主辦本案的民生犯罪組執行秘書康存孝，也派具台大化工背景的周奕宏，昨由2檢直搗中聯公司搜索。

台中地檢7月3日立「他」字案起案，隨食藥署認定、檢調連日調取資料，疑認定中聯等公司油品驗出致癌物「苯駢芘」超標，符合食安法第15條第1項第3款，有毒或含有害人體健康之物質或異物，且業者甚至有延遲通報行為。

中檢7月6日先是以被告身分偵訊中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長訊後均請回，並查扣相關會議紀錄、油品機具等，因案情有突破，昨9日發動大搜索。

中檢昨出動3名主任檢察官洪國朝、胡宗鳴、陳宜君，及檢察官蔡明儒、許燦鴻分別帶隊赴福壽、福懋油及泰山公司搜索。

針對關鍵的中聯公司，則由民生犯罪專組執行秘書康存孝，及周奕宏2名檢察官操刀，周是台大化工系畢業，後來才轉念法律考上司法官，其特殊背景在偵辦本案中，得以結合化工、法律專業，釐清本案油品致癌物疑慮。

檢察官 食安 食藥署 致癌沙拉油

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