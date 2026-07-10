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中聯29批油品預防性下架 盧秀燕令「寧嚴勿鬆」：全面清查追流向

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府間與中央擴大預防性下架中聯大豆油產品。圖／台中市政府提供
台中市政府間與中央擴大預防性下架中聯大豆油產品。圖／台中市政府提供

中聯致癌油食安風暴擴大，食藥署宣布擴大預防性下架中聯油脂今年4月至6月生產的29批大豆油，並要求今天中午前完成下架。對此，台中市食安處表示，市長盧秀燕下令食安問題「寧嚴勿鬆」，第一時間與中央擴大清查，全面比對須下架回收及預防性下架共29批產品流向，逐批追查下游使用情形。

中聯油脂4月4日生產的1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面。

食安處表示，此次因泰山調合油檢出苯駢芘超標，雖其中使用中聯5月12日生產的大豆油自主送驗未超標，但檢驗結果仍待釐清前，市府認同中央採取較嚴格的預防性措施，相關產品應先停止販售、全面下架，待檢驗及調查結果確認後，再依規定辦理後續處置，以降低食安風險。

食安處統計，中聯油脂4至6月共生產29批大豆油，其中第一時間公布4月4日生產的1300公噸超標大豆油共18品項31批號，食安處也已公布另一批次泰山調合油使用到的1300公噸大豆油（批號313-1150512）共15品項39批號，並持續比對下游業者進出貨紀錄、產品配方及實際使用情形，凡屬預防性下架範圍者，後續均會公布並要求立即停止販售並完成下架回收。

此外，檢方昨日指揮相關單位，會同食藥署、台中市食安處及彰化縣衛生局，前往中聯、福壽、福懋及泰山等公司搜索並約談相關人員。市府表示，尊重司法調查程序，將持續全力配合檢方偵辦及中央各項查核作業，提供所需資料，共同釐清事件全貌。

食安處說明，若查證業者涉及違反食安法第15條第1項第3款規定，食品含有害人體健康物質，除最高可罰2億元，情節重大者並得命停業、廢止工廠、公司或商業登記及食品業者登錄，可能涉及最高7年有期徒刑。

台中市食安處公布中聯大豆油下游業者及產品名單。圖／台中市政府提供
台中市食安處公布中聯大豆油下游業者及產品名單。圖／台中市政府提供

台中市食安處公布中聯大豆油下游業者及產品名單。圖／台中市政府提供
台中市食安處公布中聯大豆油下游業者及產品名單。圖／台中市政府提供

台中市政府持續公布最新問題油查核進度。圖／台中市政府提供
台中市政府持續公布最新問題油查核進度。圖／台中市政府提供

台中市政府持續公布最新問題油查核進度。圖／台中市政府提供
台中市政府持續公布最新問題油查核進度。圖／台中市政府提供

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