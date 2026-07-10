食藥署長邀中聯「代表性人物」核對批號 4至6月共出貨29批約2.7萬公噸

中聯公司疑慮油品風暴持續擴大，行政院昨宣布針對該公司4至6月產製油品及其下游產品，全數預防性下架。衛福部食藥署署長姜至剛說，今天已邀中聯油脂及中游福懋油、福壽、泰山三家公司「代表性人物」至食藥署說明，確定4至6月中聯油脂共生產29批號，來自6個不同油槽油品，合計重量為27萬7532.7公噸，目前相關產品全數需下架回收。

姜至剛指出，今找來中聯及泰山、福壽、福懋油三家業者，熟悉油品產製業務的「代表性同仁」至食藥署面對面了解情況，「壓著他們」逐批說明4至6月油品生產情況，目前確定生產共29批，製造日期從4月4日至6月30日不等，已請業者發揮企業責任，協助統計其下游流向，如有最新資訊，食藥署將於官網「中聯油脂專案」更新。

4至6月中聯油脂製造的27萬餘公噸大豆沙拉油，全數供應給下游福懋油、福壽及泰山3業者。姜至剛說明，出貨台中福壽實業股份有限公司油品重量約9674.7公噸，製成29項產品，包括香油、胡麻油、辣椒油等，其中不乏家用的小包裝產品；出貨福懋油共約10246.9公噸，製成4種產品，多為大容量業務用產品；出貨泰山共7611.1公噸，被製成蔬菜調和油、耐炸油等產品。

食藥署今天也公布最初檢出苯駢芘異常的1300公噸油品，批號為「313-1150404」，今年4月8日至10日出貨約421公噸予福壽，製成業務用、家用等油品共4項；今年4月8日至4月10日出貨約588公噸予福懋油，製成共4種大容量業務用油品；今年4月8至9日出貨約291公噸予泰山公司，製成共10種產品，而截至截至7月10日中午12時，受影響油品18品項，共回收62.038公噸。