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中聯油品風波延燒！麥當勞宣布停售千島沙拉醬、早餐蛋堡改用新醬料

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
麥當勞宣布配合政策調整部分餐點供應，搭配四季沙拉的千島沙拉醬暫停供應，早餐蛋堡系列更換醬料。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞宣布配合政策調整部分餐點供應，搭配四季沙拉的千島沙拉醬暫停供應，早餐蛋堡系列更換醬料。圖／摘自麥當勞官網

中聯油脂大豆沙拉油原料檢出「苯駢芘（BaP）」超標事件持續受到關注，衛福部擴大預防性下架相關產品後，麥當勞也宣布配合政策調整部分餐點供應。麥當勞今公告，搭配四季沙拉的千島沙拉醬暫停供應，早餐蛋堡系列更換醬料，以確保食品安全。

根據麥當勞說明，此次調整是因應主管機關針對中聯油脂相關產品擴大下架措施，採取預防性處理。原搭配四季沙拉使用的千島沙拉醬目前暫停供應，早餐蛋堡系列則改用其他醬料搭配，消費者可依門市現場供應內容為準。

麥當勞強調，目前餐廳使用的油炸用油為進口葵花油，並非此次事件涉及的大豆沙拉油；現階段使用食材也未使用衛福部公告的問題油品，消費者可安心使用。

中聯油品 麥當勞 苯駢芘 致癌沙拉油

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