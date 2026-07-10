影／中聯致癌油風暴 福懋董座今中午辦妥200萬交保

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱是台中在地製造商製程出問題，但行政院前院長蘇貞昌當時一席話被翻出。藍營北市議員鍾沛君今表示，蘇巧慧想甩鍋地方，慘被爸爸蘇貞昌打臉，也批她雙標護航，連自家衛福部的台都拆。

2026-07-10 12:02