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影／中聯致癌油風暴 福懋董座今中午辦妥200萬交保
中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安。台中地檢署依食品安全衛生管理法將中聯總經理余凌沖聲押禁見、董事長蔡清松2000萬元交保，其餘9人50至1000萬元交保不等；其中福懋董事長吳星澄200萬元交保，今中午12點多完成辦保。
台中地檢今凌晨2點多依食安法聲押中聯公司總經理余凌冲，另諭知董事長蔡清松2000萬元交保、廠長陳明榮100萬元交保、品研課副課長陳建龍60萬元交保。
檢方並諭知福壽公司董事長洪堯昆1000萬元交保、總經理趙文強600萬元交保、協理顏貽鉉500萬元交保、副理黃俊豪50萬元交保。
福懋公司董事長吳星澄至今上午仍在辦保中，至中午12點多以200萬元交保、總經理張志賓600萬元交保，另泰山公司董事長劉偉龍1000萬元交保。
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