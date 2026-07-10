中聯致癌油…食藥署認定這項是關鍵 延遲通報檢聲押老總

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日已認定中聯違反食安法第15條第1項關於有毒或含有害人體健康之物質，恐是檢方發動搜索關鍵，昨搜索近一步判斷，中聯等公司還有延遲通報行為，因而聲押中聯總經理余凌沖。

食藥署7日已認定，中聯公司違反食安法第15條第1項，按情節計算罰鍰1億1520萬元，另違反第7條第5項通報義務，科以最高額300萬元罰鍰，並依行政罰法針對受責難程度，加重罰裁處4700萬元，一共公開出1億6520萬元罰鍰。

食安法第15條第1項第3款規定，食品或食品添加物，有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、販賣等，同法第49條第1項就以上行為，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

食安法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；同法第49條第2項，就前開該情節重大足以危害人體健康之虞者，處7年以下徒刑，得併科8000萬元以下罰金；致危害人體健康者，處1年以上˙年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

台中地檢署昨大搜索，複訊後是依食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項，認定余等11名被告罪嫌重大，顯見檢方認定中聯公司等油品驗出「苯駢芘」恐符合毒物、有害人體，且相關公司也有延遲通報行為。

檢方今凌晨2點多依食安法聲押中聯公司總經理余凌冲，另諭知董事長蔡清松2000萬元交保、廠長陳明榮100萬元交保、品研課副課長陳建龍60萬元交保。

檢方並諭知福壽公司董事長洪堯昆1000萬元交保、總經理趙文強600萬元交保、協理顏貽鉉500萬元交保、副理黃俊豪50萬元交保。

福懋公司董事長吳星澄至今上午仍在辦保中、總經理張志賓600萬元交保，另泰山公司董事長劉偉龍1000萬元交保。