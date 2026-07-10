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中聯致癌油風暴！13名檢察官大搜索 總經理聲押、董事長2千萬元交保
中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署昨動員13名檢察官大搜索、漏夜複訊，認定中聯等4間公司涉嫌違反食品安全衛生法、有延遲通報，聲押中聯總經理余凌沖、董事長蔡清松2000萬元交保。
中檢偵辦中聯油品案，7月3日分「他」字案偵辦，6日再赴涉案5間油品公司履勘，將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列被告偵訊，複訊後請回，另南僑公司蔡姓廠長為證人。
中檢昨一口氣出動3名主任檢察官洪國朝、胡宗鳴、陳宜君，4名檢察官康存孝、蔡明儒、周奕宏、許燦鴻等，兵分6路搜索中聯、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋大肚總廠、福懋清水廠，及泰山等4家公司，帶回11名被告、13名證人。
中檢再加派6名檢察官陳東泰、張凱傑、郭逵、林思蘋、黃鈺雯及謝孟芳等人，針對11名被告漏夜複訊至今上午。
檢方今凌晨2點多依食安法聲押中聯公司總經理余凌冲，另諭知董事長蔡清松2000萬元交保、廠長陳明榮100萬元交保、品研課副課長陳建龍60萬元交保。
檢方並諭知福壽公司董事長洪堯昆1000萬元交保、總經理趙文強600萬元交保、協理顏貽鉉500萬元交保、副理黃俊豪50萬元交保。
福懋公司董事長吳星澄至今上午仍在辦保中、總經理張志賓600萬元交保，另泰山公司董事長劉偉龍1000萬元交保。
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