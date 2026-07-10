致癌油案藍營酸蘇貞昌 跨時空打臉蘇巧慧 「道歉有這麼難？」

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱是台中在地製造商製程出問題，但行政院前院長蘇貞昌當時一席話被翻出。藍營北市議員鍾沛君今表示，蘇巧慧想甩鍋地方，慘被爸爸蘇貞昌打臉，也批她雙標護航，連自家衛福部的台都拆。

鍾沛君今在臉書指出，毒油風暴至今，蘇巧慧節節敗退，已經到了語無倫次的程度。從一開始護航甩鍋，到被揭穿雙標後氣急敗壞地硬拗，現在甚至瘋到自以為是，連自家衛福部的台都拆。

她說，在毒油案爆發，全台提心吊膽的第一時間，蘇巧慧還在裝公道，說什麼「人民想看到中央與地方各自負責」。結果輿論炎上，因為這就是民進黨一貫的政治話術「地方出事，中央落井下石；中央出包，就要中央地方責任平分」，根本沒人聽得下去。

鍾沛君表示，情勢急轉直下，是當年黑心油事件時，蘇貞昌臉書發文被「考古」發出，當時他義正辭嚴痛批馬政府「推卸責任是混蛋」、「負責任的主政者要拿出具體辦法」。別人執政，進口出包叫中央混蛋；現在自己執政，一樣是食安危機，妳就叫中央地方各自負責。蘇巧慧被爸爸狠狠打臉。

她直言，最難看的是被酸雙標後的蘇巧慧不肯認錯，竟然編造故事，強行把這次事件定調為「地方製造商的製程問題」，就是想透過把責任全推給台中市政府與在地廠商的手段，一刀切斷中央海關與邊境把關的責任。為了幫中央解套並為自己的選情鋪路，她甚至瘋到無視衛福部食藥署正在調查的事實，張冠李戴、顛倒黑白。

鍾沛君酸蘇巧慧，妳要睜眼說瞎話，好歹先跟衛福部對一下詞。大宗物資進口、海關邊境把關，毫無疑問就是中央食藥署的權責；食藥署明明都在查巴西進口黃豆了，蘇巧慧居然還能活在自己的平行時空裡，硬拗是地方問題。

她說，蘇巧慧不只是急了，根本是慌了，說了一個謊，就得用更多的謊來圓。認錯道歉，有這麼難？只想要權力，不想要負責，有這麼便宜的事？