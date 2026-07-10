問題油早已流入市面 馬文君批行政院「再考慮」讓全民承擔風險

中聯致癌油事件爆發，引起全民關切。立委馬文君今天表示，行政院早在7月3日就已掌握問題油流入市場，卻未採取全面預防性下架措施，而是要求「再考慮」，導致食安風險持續擴大。她批評政府危機處理失當，要求行政院、衛福部及食藥署說明決策過程，並負起政治責任。

馬文君說，直到衛福部長石崇良日前在立法院答詢，外界才知道行政院早於7月3日已掌握中聯油脂問題油事件，也知道問題油品早已流入市場。然而，行政院長卓榮泰並未立即提高處置標準、全面預防性下架，而是指示「應該要再考慮」。

馬文君質疑，當時致癌油早已流入市面，不少產品也已被消費者購買、食用，令人不解行政院面對重大食安危機，究竟還有什麼需要考慮，讓人懷疑卓榮泰只想「蓋牌」息事寧人。

她指出，7月4日召開的專家會議仍維持有限度下架措施，直到事件持續延燒、社會質疑聲浪升高，政府才取消原先20%的下架門檻，改為全面預防性下架。她認為，這顯示政府初期判斷失準，危機處理慢半拍。

馬文君表示，這起事件已不只是單一廠商違法，而是政府危機處理及食安把關機制受到考驗。行政院既然早已掌握事件，就應秉持預防原則，「寧可多做、不能少做」，採取最高規格處置，避免全民承擔不必要的食安風險。

她也提到，日前又新增問題油品批號，泰山約1.5萬瓶問題油已流入市場，影響範圍持續擴大，可能波及更多食品業者、餐廳、學校及國軍等用油單位。她認為，這再次證明政府當初判斷失準，讓食安風險持續擴大。

馬文君強調，重大食安事件，最不能犯的錯就是慢半拍。行政院既然已掌握風險，更沒有理由「再考慮」。卓院長、衛福部及食藥署有責任向全民交代，當時究竟做了哪些判斷，沒立即採取最高規格處置，若因為錯誤判斷、延誤決策，導致食安風險持續擴大，就應該負起應有政治責任。