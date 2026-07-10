【重磅快評】石崇良欠王明鉅一個道歉 數百家業者等交代

在地方政府壓力下，行政院及衛福部終於同意大規模預防性下架致癌油第二層加工製品，由於問題油不只一批，下架商品已飆至440項，波及360家業者，各地忙著預防性下架相關產品之際，衛福部長石崇良卻點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，被兩人秒打臉。石除了欠兩人一個道歉，更欠被數百家無辜被波及的業者一個交代。

石崇良昨天在行政院會後受訪提及近日台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，令他非常訝異。石受訪後，台中市議會民進黨團總召周永鴻接手批評台中市府前面喊下架，後面問上架，標準前後不一。石周一前一後，還真是無縫接軌。

不知石崇良是記憶出了問題，還是要帶風向。在點名桃園市與台中市後，列席的台中市副市長黃國榮回應，指部長大概口誤，他並未詢問。桃園市副市長王明鉅則拉高分貝批評「衛福部混淆視聽」，桃園市府也發聲明指石扭曲專業，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。

台中市副市長黃國榮稱他並未在院會詢問下架產品何時可重新上架，他只提兩個建議，一是中央應制定更嚴格的源頭查驗與風險管理，二是明確規範業者，檢驗異常應立即通報主管機關，並預防性下架。

不管石崇良是口誤，還是搞混了，都應該向黃道歉。另一個尷尬的人是台中市議會民進黨團總召周永鴻，無端上車，卻發現可能搞了烏龍，這筆帳能不記上石崇良頭上嗎？

醫生出身的石崇良槓上同樣是醫生出身的王明鉅則是另一件故事。石崇良曾長期擔任台大醫院急診醫學部主治醫師，王也長期在台大醫院服務，是知名的麻醉科專家，兩人在台大醫院共事過，沒有私交，至少也有公誼，昔日醫界同僚雖變今日政壇對手，但總要保持風度，如果黃國榮都可以「被口誤」，石崇良把王沒說過話塞進王的嘴巴，也就不稀奇了。

既然是醫生，除了政治攻防，總得講專業吧！王明鉅還原發言內容，他的重點是理論上每批油品應自主檢驗，但看不出中聯油脂的檢驗頻率、項目是否符合中央規定？衛福部應說清楚；大規模預防性下架有必要，但多數為消費端產品，若經檢驗確認未含致癌物，是否可能重新上架？但中央檢驗量能有限，他希望中央正視量能不足，並盡速提升。

遺憾的是， 頂著台大公衛博士的石崇良根本聽不懂王明鉅的重點，王談的是恢復上架的SOP及檢驗能量，石崇良根本一個字也沒聽進去，卻逕自解讀成王是在「關切下架產品何時可重新上架」，還真是離譜，這也難怪卓榮泰說「應該要再考慮」，經他轉述後，被外界認為是卓揆蓋牌。

石崇良如果還有專業的話，應該要談的是在大規模預防性下架之後，食藥署所訂的恢復上架 SOP是否可行，至少在地方政府看來，雖然訂了 SOP，但並非所有預防性下架產品都能重新上架，因為部分品項並未訂定標準，等於下架後就回不來了。

另一個根本問題是中央檢驗量能不足，目前被預防性下架的終端食品數以噸計，但中央一天檢驗僅能處理十幾件，業者送驗面臨嚴重塞車困境，等到驗完了，公司恐怕也垮了，政府應緊急開放與串聯第三方公正檢驗機構提升量能，甚至推動食安法修法，強制提高廠商自主檢驗頻率、訂定第三方通報條款等。石崇良可以談的實在很多，卻只忙著誤導藍營副市長的談話，未免有失專業又不厚道。