中聯油品苯駢芘超標風波 台南公布擴大抽驗25件市售油品名單

因應中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標事件，台南市衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，前往轄內販售通路抽驗不同品牌油品共25件，檢驗苯駢芘含量，同時持續查核問題產品下架及回收情形，預計2周後公布檢驗結果。

衛生局表示，此次抽驗品項包括含大豆沙拉油成分油品、調合油、芝麻香油及烤酥油等產品，將送驗苯駢芘項目，確認市售油品是否符合食品安全衛生標準。若檢驗結果不符規定，將依食品安全衛生管理法要求業者立即下架回收，並追查產品來源及流向，必要時擴大抽驗與稽查，防止問題產品持續流通。

市長黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府秉持「預防重於補救」原則，除配合中央掌握問題產品流向，也同步加強市售食品抽驗及通路稽查，以主動監測、即時查核方式降低食安風險。

衛生局長李翠鳳表示，食品藥物管理署7月8日公布新增401項受影響產品後，衛生局已立即通知轄內各大通路完成問題產品下架及回收，並持續追蹤辦理情形。考量部分傳統市場及零售業者可能未及時掌握最新資訊，衛生局也將加強查核市場及相關販售場所，確認受影響產品均已下架，避免流入市面。

衛生局提醒，民眾及食品業者可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新受影響產品名單及相關處置措施。

台南市衛生局抽驗不同品牌油品共25件，確認市售油品品質。圖／台南市衛生局提供