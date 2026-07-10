檢追致癌油 中聯總經理余凌沖遭聲押禁見！其餘50至2000萬交保

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署昨動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回9名被告漏夜複訊今依違反食品安全衛生管理法將中聯總經理余凌沖聲押禁見。

中檢昨帶回9名被告，包括多名油品公司主管，以及15名證人，7名檢察官漏夜複訊今至今。檢方說談被告即中聯公司董事長蔡○松、總經理余○冲、廠長陳○榮、品研課副課長陳○龍、福壽公司董事長洪○昆、總經理趙○強、協理顏○鉉、副理黃○豪、福懋公司董事長吳○澄、總經理張○賓、泰山公司董事長劉○龍等11人，暨證人即案關公司人員等13人到案說明。

檢方表示，認被告11人均涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2 項等罪嫌重大；其中被告即中聯公司總經理余○冲有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，經檢察官訊畢，向法院聲請羈押禁見；其餘被告10人，則分別諭知新臺幣50萬元、1000萬元至2000萬元不等金額具保候傳。