轟石崇良甩鍋毒油卸責地方 國民黨：政院立即公布錄音檔、會議記錄

針對衛福部長石崇良點名桃園市、台中市副市長，在行政院會關切問題油品何時重新上架，國民黨今日表示，桃園市副市長王明鉅與台中市副市長黃國榮在行政院會提出的，明明是檢驗量能、源頭管理、異常通報及重新上架機制等專業問題，石崇良卻刻意斷章取義，扭曲成地方政府急著替業者爭取上架，企圖以政治抹黑轉移中央食安管理失靈的責任。

國民黨強調，文傳會要求行政院立即公布當天完整錄音檔及逐字紀錄，還原現場真相；石崇良曲解、扭曲地方官員發言，應立即公開道歉、辭職下台。

國民黨批評，石崇良不正面說明中聯油脂自主檢驗制度為何失靈、異常資訊為何未能即時通報、中央為何一再改變下架政策，反而擷取地方官員片段發言進行政治操作。這種作法不僅破壞中央與地方共同防堵食安風險的互信，更讓行政院會淪為中央首長甩鍋地方、製造政治口水的工具。

國民黨強調，桃園、台中市政府主張的是「有風險就下架、確認安全才上架」，立場從未前後矛盾。既然石崇良堅稱地方副市長曾在行政院會要求儘速重新上架，行政院就應立即公布當天完整錄音檔及逐字紀錄，讓社會檢驗究竟是地方官員發言反覆，還是衛福部長斷章取義、混淆視聽。

國民黨要求，行政院不得再以院會不公開為由掩護石崇良，應完整公布現場錄音及相關紀錄。若錄音證明石崇良曲解、扭曲地方官員發言，石崇良就應立即向桃園、台中市政府及全民公開道歉，並為散布不實訊息、破壞中央地方互信負起政治責任，辭去衛福部長職務。