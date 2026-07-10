快訊

北約峰會最狂伴手禮！厄多安送左輪手槍附6發實彈 各國領袖忙善後

巴威颱風來襲 台東縣宣布：蘭嶼、綠島下午1點後停班課

颱風航班取消別急退票！「1步做錯」旅遊不便險恐拒賠 兩大關鍵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

轟石崇良甩鍋毒油卸責地方 國民黨：政院立即公布錄音檔、會議記錄

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照

針對衛福部長石崇良點名桃園市、台中市副市長，在行政院會關切問題油品何時重新上架，國民黨今日表示，桃園市副市長王明鉅與台中市副市長黃國榮在行政院會提出的，明明是檢驗量能、源頭管理、異常通報及重新上架機制等專業問題，石崇良卻刻意斷章取義，扭曲成地方政府急著替業者爭取上架，企圖以政治抹黑轉移中央食安管理失靈的責任。

國民黨強調，文傳會要求行政院立即公布當天完整錄音檔及逐字紀錄，還原現場真相；石崇良曲解、扭曲地方官員發言，應立即公開道歉、辭職下台。

國民黨批評，石崇良不正面說明中聯油脂自主檢驗制度為何失靈、異常資訊為何未能即時通報、中央為何一再改變下架政策，反而擷取地方官員片段發言進行政治操作。這種作法不僅破壞中央與地方共同防堵食安風險的互信，更讓行政院會淪為中央首長甩鍋地方、製造政治口水的工具。

國民黨強調，桃園、台中市政府主張的是「有風險就下架、確認安全才上架」，立場從未前後矛盾。既然石崇良堅稱地方副市長曾在行政院會要求儘速重新上架，行政院就應立即公布當天完整錄音檔及逐字紀錄，讓社會檢驗究竟是地方官員發言反覆，還是衛福部長斷章取義、混淆視聽。

國民黨要求，行政院不得再以院會不公開為由掩護石崇良，應完整公布現場錄音及相關紀錄。若錄音證明石崇良曲解、扭曲地方官員發言，石崇良就應立即向桃園、台中市政府及全民公開道歉，並為散布不實訊息、破壞中央地方互信負起政治責任，辭去衛福部長職務。

致癌沙拉油 石崇良 國民黨

延伸閱讀

地方反擊 王明鉅批石崇良混淆視聽

石崇良稱地方政府關切致癌油重新上架遭批評 食藥署長姜至剛緩頰

怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

相關新聞

檢追致癌油 中聯總經理余凌沖遭聲押禁見！其餘50至2000萬交保

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署昨動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回9名被告漏夜複訊今依違反食品安全衛生管理法將中聯總經理余凌沖聲押禁見。

致癌油案藍營酸蘇貞昌 跨時空打臉蘇巧慧 「道歉有這麼難？」

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱是台中在地製造商製程出問題，但行政院前院長蘇貞昌當時一席話被翻出。藍營北市議員鍾沛君今表示，蘇巧慧想甩鍋地方，慘被爸爸蘇貞昌打臉，也批她雙標護航，連自家衛福部的台都拆。

問題油早已流入市面 馬文君批行政院「再考慮」讓全民承擔風險

中聯致癌油事件爆發，引起全民關切。立委馬文君今天表示，行政院早在7月3日就已掌握問題油流入市場，卻未採取全面預防性下架措施，而是要求「再考慮」，導致食安風險持續擴大。她批評政府危機處理失當，要求行政院、衛福部及食藥署說明決策過程，並負起政治責任。

【重磅快評】石崇良欠王明鉅一個道歉 數百家業者等交代

在地方政府壓力下，行政院及衛福部終於同意大規模預防性下架致癌油第二層加工製品，由於問題油不只一批，下架商品已飆至440項，波及360家業者，各地忙著預防性下架相關產品之際，衛福部長石崇良卻點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，被兩人秒打臉。石除了欠兩人一個道歉，更欠被數百家無辜被波及的業者一個交代。

中聯油品苯駢芘超標風波 台南公布擴大抽驗25件市售油品名單

因應中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標事件，台南市衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，前往轄內販售通路抽驗不同品牌油品共25件，檢驗苯駢芘含量，同時持續查核問題產品下架及回收情形，預計2周後公布檢驗結果。

疑想蓋牌致毒油風暴擴大 馬文君：卓榮泰若有延誤應負政治責任

毒油風暴持續延燒，國民黨立委馬文君今日表示，重大食安事件，最不能犯的錯就是慢半拍，衛福部長石崇良答詢時證實行政院已掌握事件，行政院長卓榮泰、衛福部及食藥署有責任交代，當時究竟做了哪些判斷，若因錯誤判斷、延誤決策，致食安風險擴大，應負起政治責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。