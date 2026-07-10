批石崇良烏賊戰術甩鍋毒油責任 國民黨團：有功中央攬 有過地方扛

毒油風暴擴大，衛福部長石崇良被指應負責任。石崇良昨在行政院會後表示，桃園市及台中市副市長關心油品何時上架。國民黨立院黨團透過臉書批石使出「烏賊戰術」混淆視聽，「有功中央攬、有過地方扛」的無恥嘴臉，全民都看在眼裡。

國民黨團表示，行政院會後，看到了一場令人作嘔的政治大戲。面對外界對當前食安風暴與政府失職的排山倒海質疑，主責官員石崇良不思檢討、解決問題，竟然在第一時間使出極其惡劣的「烏賊戰術」，企圖將火線引導、抹黑到地方政府身上。

國民黨團指出，石崇良在會後大言不慚地宣稱，桃園市與台中的副市長「關切油品何時上架」，暗示地方政府在施壓或急著讓問題產品回歸市場。石這種刻意去脈絡化、含沙射影的發言，完全是為了「保住官位」而蓄意混淆視聽、帶風向。

國民黨團表示，謊言一戳就破，台中市副市長黃國榮隨即公開發表嚴正聲明，否認石崇良的說法，直指這根本是子虛烏有。桃園市副市長王明鉅也明確澄清，地方政府首長開會時，字字句句關切的都是「檢驗量能是否充足」與「查驗標準是否嚴格」，為的是保障市民的健康安全。

國民黨團強調，地方首長在院會中，盡職盡責地為基層食安把關、對中央的檢驗量能提出強烈質疑，這本是地方政府的職責所在。結果到了石崇良口中，竟然被惡意扭曲成「關切上架」？

國民黨團表達最嚴厲的譴責，並指中央失能、官員失德，自己把食安搞得一塌糊塗，反而把認真做事的基層首長當成政治防火牆。這種「有功中央攬、有過地方扛」的無恥嘴臉，全民都看在眼裡。