中檢搜索4公司 帶回9人列被告

中聯油脂致癌油風暴擴大，疑慮油品總重已達兩千六百公噸。中檢昨大動作派七名檢察官，赴中聯等四公司六廠區搜索，帶回九人列被告漏夜複訊，不排除有強制處分；若檢方認定涉及刑責，將改列「偵」字案偵辦。

台中地檢署三日分「他」字偵辦後，六日赴五間涉及油廠履勘，將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列被告偵訊，複訊後請回；中檢昨天大動作派出七名檢察官，兵分六路赴中聯、福壽、福懋油、泰山等四公司六處廠區搜索，並帶回九人列為食安法被告，漏夜複訊中；檢方並查扣儲油槽、設備機具、出貨紀錄、檢驗報告等。

據了解，中檢依據食安法第十五條第一項第三款，食品或添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、販賣等方向偵辦；若檢方認定以上有故意或過失行為，就涉及刑事責任，不排除複訊後祭出強制處分，案情將向上發展改列「偵」字案偵辦。至於第二批確認有疑慮中聯油品，食藥署表示，共一三○九點五二公噸，分別出貨給福壽五二九點一九公噸，製成十三種產品；福懋油三六九點四九公噸，製成三種產品；泰山四一○點八四公噸，製成八種產品，這些產品需全面預防性下架，於今天中午十二時前全數下架完畢。

食藥署昨更新預防性下架產品清單，共增加卅九項，合計達四四○項。新增品項包括貴族世家、布列德麵包即食食品及禾家香多項水餃、蔥油餅產品等。

而新增下架最多項目的公司為卜蜂、路易莎，而金色三麥等也有多項產品用到致癌油，包括巧達濃湯、涼拌墨魚醬，老協珍白醬鱈魚米漢堡、海鮮蝦排米漢堡等也在疑慮品項之列。