聽新聞
0:00 / 0:00

地方反擊 王明鉅批石崇良混淆視聽

聯合報／ 記者朱冠諭陳敬丰黃婉婷李樹人徐白櫻／連線報導
衛福部長石崇良（圖）點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（左圖）怒批「混淆視聽」。記者許正宏／攝影
衛福部長石崇良（圖）點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（左圖）怒批「混淆視聽」。記者許正宏／攝影

致癌油食安風暴延燒，各地忙預防性下架遭波及產品，衛福部長石崇良昨天點名桃園、台中副市長，在行政院會上關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市副市長王明鉅批評「衛福部混淆視聽」，桃園市府公開聲明，石崇良扭曲專業，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。台中市副市長黃國榮說，部長大概口誤，他並未詢問。

石崇良昨中午在行政院會後受訪時，提及近日台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，令他非常訝異。

石強調，在確保安全、檢驗清楚前，不會讓民眾有暴露的風險，何時上架須待調查進度跟檢驗結果再宣布。衛福部會後說明，台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題。石崇良受訪後不久，台中市議會民進黨團總召周永鴻發布新聞稿，批評台中市府前面喊下架，後面問上架，標準前後不一。

衛福部長石崇良點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（圖）怒批「混淆視聽」。聯合報系資料照
衛福部長石崇良點名桃園、台中副市長關切「下架產品何時可重新上架」，桃園市副市長王明鉅（圖）怒批「混淆視聽」。聯合報系資料照

王明鉅昨還原現場，他發言重點為理論上每批油品應自主檢驗，但看不出中聯油脂的檢驗頻率、項目是否符合中央規定？衛福部應說明清楚。

王強調，大規模預防性下架有必要，但多數為消費端產品，若經檢驗確認未含致癌物，是否可能重新上架？但中央檢驗量能有限，他希望中央正視檢驗量能不足，並盡速提升，石崇良的說法「是在混淆視聽」。

桃園市政府表示，大規模產品預防性下架後，是否須建立重新上架機制？中央應回答問題，不該簡化為替業者辯護、關切何時重新上架；石崇良應據實轉述院會討論，卻刻意扭曲發言，中央首長以政治攻防取代專業治理，已不適任當前職務。

「部長可能是口誤，我並沒有詢問。」黃國榮表示，他昨提出兩點建議，中央應制定更嚴格的源頭查驗與風險管理，其次明確規範業者，檢驗異常應立即通報主管機關，並預防性下架。

高雄市長陳其邁擴大下架範圍，昨天宣布不論批號、規格、效期、販售通路或用途，市面由泰山、福懋油、福壽生產的十八項油品，全市一律於今凌晨零時起禁止販售並下架。

致癌沙拉油

延伸閱讀

被點名關切重新上架時間？王明鉅「還原現場」 怒批石崇良混淆視聽

怒批石崇良刻意扭曲、帶風向 桃市府：失職失格已不適任

石崇良稱地方政府關切致癌油重新上架遭批評 食藥署長姜至剛緩頰

遭石崇良點名「詢問何時可以上架」 台中副市長黃國榮否認：他口誤吧

相關新聞

中檢搜索4公司 帶回9人列被告

中聯油脂致癌油風暴擴大，疑慮油品總重已達兩千六百公噸。中檢昨大動作派七名檢察官，赴中聯等四公司六廠區搜索，帶回九人列被告漏夜複訊，不排除有強制處分；若檢方認定涉及刑責，將改列「偵」字案偵辦。

地方反擊 王明鉅批石崇良混淆視聽

致癌油食安風暴延燒，各地忙預防性下架遭波及產品，衛福部長石崇良昨天點名桃園、台中副市長，在行政院會上關切「下架產品何時可重新上架」。桃園市副市長王明鉅批評「衛福部混淆視聽」，桃園市府公開聲明，石崇良扭曲專業，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。台中市副市長黃國榮說，部長大概口誤，他並未詢問。

油品事件 立院邀卓揆下周二專案報告

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，立法院昨下午朝野協商決議，邀請行政院長卓榮泰下周二就油品事件，赴立法院專案報告。藍白雙雙喊話要求卓揆下台。國民黨立法院黨團要求，公布完整事件時間軸，並成立跨部會食安專案；民眾黨立法院黨團則質疑百分之廿區分標準天兵政策，到底從何而來？

食安修法 將納突襲抽查

因應中聯油脂案，行政院長卓榮泰昨指示修正「食安法」。衛福部食藥署長姜至剛指出，針對資本額一億元以上的上市櫃公司，修法方向除要求強化自主檢驗外，將納入「突襲抽查」，並要求第三方實驗室如發現業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。專家建議，我國應比照歐盟成立獨立於行政單位的「食品安全局」，以提供科學證據供行政單位決策，並建立公信力與民眾溝通。

卓揆滅火 致癌油品 擴大預防性下架

中聯致癌油品風波延燒，行政院長卓榮泰昨日在行政院會提出擴大預防性下架、啟動修法、簡化退貨、助消費者團體訴訟、中聯無期限停工等五項指示；衛福部長石崇良宣布，除了中聯四、五月涉案油品強制下架，四月至六月生產的油品及其製品，須在今日中午十二時預防性下架，未來也將修法強化高風險產品檢驗頻率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。