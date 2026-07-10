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油品事件 立院邀卓揆下周二專案報告

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰林銘翰蕭雅娟／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，立法院昨下午朝野協商決議，邀請行政院長卓榮泰下周二就油品事件，赴立法院專案報告。藍白雙雙喊話要求卓揆下台。國民黨立法院黨團要求，公布完整事件時間軸，並成立跨部會食安專案；民眾黨立法院黨團則質疑百分之廿區分標準天兵政策，到底從何而來？

針對中聯致癌油拖延四十八天才通報，政府遭質疑監督失靈，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳昨至台北地檢署告發衛生福利部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪，要求檢察官嚴查速辦，調查禍國殃民的大官。

立法院昨天舉行朝野協商，在野黨提案邀請卓榮泰赴立法院專案報告。民眾黨團總召陳清龍主張，若今天沒有放颱風假，要求卓揆今日就來報告，國民黨團總召傅崐萁也附和。最後，立法院長韓國瑜建議「將心比心」，讓行政院好好防颱，朝野最後決議下周二邀請卓揆報告並備詢。

國民黨團要求，行政院立即公布完整毒油事件時間軸，成立跨部會食安專案，主管機關須負起政治責任。

國民黨文傳會主委陳以信說，二○一四年發生頂新油品事件，民進黨鋪天蓋地要求時任總統馬英九向全民道歉，把食安事件無限上綱，時任衛福部長邱文達因此請辭下台。

陳以信指出，民進黨若應用當年檢驗馬政府標準檢驗自己，賴清德總統應立即向全民道歉，卓榮泰和石崇良應負起政治責任下台。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，石崇良拿著二○一七年食品風險評估諮議會，向卓揆報告食品下架原則，卓榮泰聽聞後僅回覆「應再考慮」，食藥署隔天召開專家會議，出現百分之廿區分標準政策；然而依據當年會議紀錄，只看到「決定納入下次會議研議」，到底現在的下架原則如何產生，沒有說明。

民眾黨主席黃國昌也說，卓榮泰先在幕後做出錯誤決策，後來闖禍後索性躲起來，離譜至極；卓榮泰應立刻向國人道歉並下台。

民進黨團幹事長莊瑞雄則緩頰，石崇良的說法不是蓋牌，是決策後來做滾動式檢討。

致癌沙拉油 卓揆 姜至剛 石崇良

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