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食安修法 將納突襲抽查

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

因應中聯油脂案，行政院長卓榮泰昨指示修正「食安法」。衛福部食藥署長姜至剛指出，針對資本額一億元以上的上市櫃公司，修法方向除要求強化自主檢驗外，將納入「突襲抽查」，並要求第三方實驗室如發現業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。專家建議，我國應比照歐盟成立獨立於行政單位的「食品安全局」，以提供科學證據供行政單位決策，並建立公信力與民眾溝通。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕說，每遇重大食安事件，曾多次修正「食安法」等法規，卻仍無法解決問題，食安政策需本於科學基礎評估，也須與民眾進行風險溝通，但民眾對行政單位信任度不高，需有獨立於行政部門單位，提供科學證據、建立公信力與民眾溝通，並幫助行政單位做決策。

吳焜裕建議，我國比照歐盟，成立獨立於行政單位的「食品安全局」及獨立的國家分析實驗室。他說，民眾對行政單位信任程度低，歐盟食安局預算由歐盟議會編列，局長人選行政單位亦不可干預，為全然獨立的單位，可提供科學證據供行政單位決策，並建立公信力與民眾溝通，且配置獨立檢察官，如發現疑似食安事件，可主動啟動調查。

前衛生署食藥局長康照洲說，國內曾發生下游業者因檢驗結果異常下架產品，隨後發現複驗正常重新上架情況，第三方檢驗結果通報機制須謹慎設計，兼顧「速度與準確度」，建議要求第三方業者得知檢驗異常後，先「知會」主管機關，並盡速實施複驗，避免一紙回收命令導致下游業者費時、費力奔波。

康照洲認為，現行「食安法」規範相當清楚，本次案件應就其子法規及執行面進行修正，如食藥署日前援引的食品下架原則等，應設法修正讓其合情合理。

致癌沙拉油 食安

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