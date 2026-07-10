卓揆滅火 致癌油品 擴大預防性下架

中聯致癌油品風波延燒，行政院長卓榮泰昨日在行政院會提出擴大預防性下架、啟動修法、簡化退貨、助消費者團體訴訟、中聯無期限停工等五項指示；衛福部長石崇良宣布，除了中聯四、五月涉案油品強制下架，四月至六月生產的油品及其製品，須在今日中午十二時預防性下架，未來也將修法強化高風險產品檢驗頻率。

擴大預防性下架方面，石崇良說，六月卅日南僑通報的第一批問題油品為四月製造，七月七日泰山通報的第二批問題油品為五月製造，這兩批問題油品都將全面下架，而中聯四月到六月製造的所有油脂製品、第一層跟第二層食品也全面預防性下架；食藥署長姜志剛說，須在今日中午十二時前完成，否則開罰。

協助消費者方面，卓榮泰指示政務委員陳時中協助消費者團體訴訟、簡化退貨機制。陳時中說，訴訟費用將依「食安法」規定，由衛福部食安基金支應，退貨部分採最寬標準，無論是有消費憑證或有使用過的容器，都列在退貨要求中，具體作法將與經濟部、衛福部開會討論，盼從寬、從優、從速、從簡。

此外，卓榮泰要求衛福部啟動「食安法」修法，重新建構源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查四道防線。石崇良說，修法將強化業者自主檢驗，尤其針對高風險、影響層面廣的增加檢驗頻率，以及未來檢驗報告無論異常與否，都須向主管機關報告。

姜至剛表示，針對資本額一億元以上的上市櫃公司，也將納入「突襲抽查」，由主管機關至食品廠實驗室取回樣本，同步由第三方驗證，並要求第三方實驗室如接獲業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。

依現行規定，資本額三千萬元以上食用油脂製造廠，需每半年檢驗一次油品。姜至剛說，考量國內食用油脂業者具市場寡占性，將針對出現系統性異常業者，加強其製程各環節半成品檢驗，且針對油品成品不排除逐批抽驗。同時，也將加強後市場抽驗頻率，將邀集學者討論，以最快速度提出「食安法」修正草案。