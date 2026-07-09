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致癌油風波...北市稽查增2下游業者 泰山允諾研議設「信託基金專戶」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局日前派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品下游業者，包含康達盛通、晶華酒店、故宮晶華。圖／北市衛生局提供
北市衛生局日前派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品下游業者，包含康達盛通、晶華酒店、故宮晶華。圖／北市衛生局提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局今日再更新中聯問題油品的福壽福懋下游業者2家，已即刻要求下架。另，北市府已主動出擊，正式商請國內優良的消費者保護團體，依消保法相關規定提起團體訴訟，依法爭取應有賠償。

衛生局表示，福壽下游業者2家為易順興雜糧行（雅培米堤食品有限公司下游）及鑫豐泰食品行（隆欣雜糧行下游），已要求下架，累計受影響業者共21家。

因應中央滾動增加受影響品項，衛生局7月9日持續查核累計24家通路賣場，包括4大超商、全聯、樂家康、美廉社等超市，以及大全聯、萬家福、愛買、好市多等賣場，架上皆已無受影響產品。衛生局再次查核南僑油脂使用該批問題油品再製的7項油品，目前除銷售至北市62筆（57家）店家資料，北市無其他餐飲店家有購買使用。

法務局今日召開行政調查與協調會議，邀集源頭製造商泰山企業及全聯福利中心、萬家福等主要通路業者。會中確認各通路端正密切配合中央公布360家下游業者、401項問題產品清單滾動式清查，也已針對有疑慮的第二、第三層加工品，擴大落實預防性全批號下架。

法務局談及後續退換貨事宜，市府強烈要求通路端應嚴格依循「從簡、從優、從寬、從速」四大原則，並經通路業者允諾將採從寬認定，消費者憑發票、會員交易紀錄或實體商品皆可順利辦理退費。

消保官於會中嚴正重申，泰山企業身為源頭製造商，應扛起最終的企業社會責任，具體要求泰山應比照過往重大食安先例，審慎評估設立「信託基金專戶」，以具體行動向社會大眾擔保負責到底的決心，且應主動與各通路商協商，盡速研擬提出實質賠補償方案，經泰山代表允諾攜回緊急研議，並於最短時間內回報結果。

教育局表示，迄今掌握北市受影響學校共59所，增列2所學校為福星國小附設幼兒園、關渡國小附設幼兒園，教育局也赴學校進行油品清點及封存，並請學校務必及時通知家長知悉掌握。

產業局指出，訪查北市122家食品工廠，其中宮保王食品有限公司、士福美食股份有限公司2工廠曾使用問題油品，已停止使用；德佳食品工業有限公司曾進貨問題油品，尚未使用即自行辦理油品退貨，均已通報衛生局。

至於食藥署公布360項產品，商業處至今累計訪視8處商圈、123家餐飲店家，其中宜品福州乾拌麵（湘品麵食店），使用到問題批次油品，已宣導下架更換。

北市 福懋 福壽 致癌沙拉油

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