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泰山遭檢調搜索...配合中聯油案調查 4至6月相關產品全面下架

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

泰山（1218）9日晚間公告，臺中地方檢察署因沙拉油檢驗超標案赴公司進行搜索調查，公司表示全力配合檢調偵辦，並強調目前營運正常，對財務及業務並無重大影響。

泰山表示，今日接獲衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心通知，為保障消費者健康權益及降低暴露風險，食藥署已責令中聯公司今年4月至6月生產的油品及其製成產品，須於7月10日中午12時前完成預防性下架。

泰山指出，公司已依主管機關要求辦理，並於今日通知所有通路商，針對4月至6月由中聯生產油脂製成的相關產品全面進行預防性下架。公司表示，已掌握所有出貨數量，目前庫存產品已全數封存並停止出貨，將依主管機關要求於期限前完成下架作業。

泰山強調，將持續配合主管機關及檢調單位調查，並依相關規定辦理後續作業，以維護消費者權益。

致癌沙拉油

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