快訊

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

台中明晚6時才放颱風假…盧秀燕臉書湧入逾3千則留言 市府說明

致癌毒油事件產品責任險不見得理賠 官員點出關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
致癌毒油事件產品責任險不見得理賠，官員點出關鍵是這個。聯合報系資料照
致癌毒油事件產品責任險不見得理賠，官員點出關鍵是這個。聯合報系資料照

致癌毒油風暴愈演愈烈，外界也矚目保險理賠問題，金管會今日盤點，目前有16家產險業者提供「產品責任險」。保險局副局長陳清源說明，食安法有規定最低投保金額，依最低投保金額計算，每一人體傷新台幣100萬元，每一意外事故身體傷害保險金額400萬元，保險期間累積賠償限額1000萬元。

但官員表示，產品責任險的理賠主要在於是否已對人體造成損傷，並非一發現原料有問題就會理賠，這和食品中毒案馬上就會啟動理賠的情況不同，因此官員也建議民眾先保留好購買證據，倘若日後發生因為致癌油品而產生健康受損、身體傷害等，也可保留單據來申請理賠。

至於民眾退貨，陳清源指出，根據除外條款，退貨並不在責任險理賠範圍，而是另外有「產品回收保險」，或者是產品責任險的「產品回收、修復、替換或退還費用附加條款」來因應理賠，前者是主約，後者是附約，但只會針對業者回收物品的「成本」來理賠，而不會依照貨品的賣價來賠。

陳清源舉例，以「產品回收保險」來說，保險負擔回收商品過程中產生的雇用、運輸等成本，而附加條款中包含「產品退還費用」，主要承擔產品的成本價，而非直接理賠產品售價，例如，如果產品售價100元、成本80元，則理賠金額只有80元，不會到100元，但目前業界加保產品回收保險的情況並不多見。

致癌沙拉油

延伸閱讀

利變壽綜合險理賠惹議 國壽提出兩大回應

《「我是有錢人」迷思802》癌症居家化療惹議…不是保單跟不上時代，是保戶沒買對！

影／史上最高！中聯延誤通報致癌油 食藥署開罰1.65億

致癌油全台流竄第8日 石崇良首致歉：願為政策改變造成困擾道歉

相關新聞

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

致癌毒油事件產品責任險不見得理賠 官員點出關鍵

致癌毒油風暴愈演愈烈，外界也矚目保險理賠問題，金管會今日盤點，目前有16家產險業者提供「產品責任險」。保險局副局長陳清源說明，食安法有規定最低投保金額，依最低投保金額計算，每一人體傷新台幣100萬元，每一意外事故身體傷害保險金額400萬元，保險期間累積賠償限額1000萬元。

致癌油恐影響畜禽飼料？農業部：苯駢芘殘留量極低可忽略

近期中聯問題油事件甚囂塵上，衛福部則劍指巴西黃豆原料製程恐是致癌物苯駢芘（BaP）超標原因。然而民間質疑，農業部之前承諾會對進口農產品做源頭管理，如今貌似也出現問題，很可能也會影響畜牧業。農業部今回應，使用作為飼料的豆粕是來自大豆經榨油後所剩，含油量極低不到2%，脂溶性的 BaP更是微乎其微，幾可忽略。

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署追查出現重大進展，今動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回主管等9人列食品安全衛生管理法被告，漏夜複訊，不排除有強制處分。

再追致癌油...台中地檢大搜索！動員7檢察官衝中聯等5公司

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦，6日赴涉案5間油品公司履勘，同時將中聯總經理余凌冲等列食品安全衛生法被告偵訊，檢方今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。

嘉義市追查苯駢芘超標沙拉油流向 王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中

嘉義市衛生局今天持續追查苯駢芘超標大豆沙拉油，發現有5家業者曾進貨，包括24桶王牌液態油炸專用油、2桶維佳無水烘焙油脂及120罐甜麵醬，要求下架及立即停止使用，其中維佳無水烘焙油脂甜麵醬全數退貨，但王牌液態油炸專用油已使用7桶，僅退貨17桶，恐已被吃下肚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。