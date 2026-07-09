致癌毒油事件產品責任險不見得理賠 官員點出關鍵

致癌毒油風暴愈演愈烈，外界也矚目保險理賠問題，金管會今日盤點，目前有16家產險業者提供「產品責任險」。保險局副局長陳清源說明，食安法有規定最低投保金額，依最低投保金額計算，每一人體傷新台幣100萬元，每一意外事故身體傷害保險金額400萬元，保險期間累積賠償限額1000萬元。

但官員表示，產品責任險的理賠主要在於是否已對人體造成損傷，並非一發現原料有問題就會理賠，這和食品中毒案馬上就會啟動理賠的情況不同，因此官員也建議民眾先保留好購買證據，倘若日後發生因為致癌油品而產生健康受損、身體傷害等，也可保留單據來申請理賠。

至於民眾退貨，陳清源指出，根據除外條款，退貨並不在責任險理賠範圍，而是另外有「產品回收保險」，或者是產品責任險的「產品回收、修復、替換或退還費用附加條款」來因應理賠，前者是主約，後者是附約，但只會針對業者回收物品的「成本」來理賠，而不會依照貨品的賣價來賠。

陳清源舉例，以「產品回收保險」來說，保險負擔回收商品過程中產生的雇用、運輸等成本，而附加條款中包含「產品退還費用」，主要承擔產品的成本價，而非直接理賠產品售價，例如，如果產品售價100元、成本80元，則理賠金額只有80元，不會到100元，但目前業界加保產品回收保險的情況並不多見。