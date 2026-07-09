致癌油恐影響畜禽飼料？農業部：苯駢芘殘留量極低可忽略

近期中聯問題油事件甚囂塵上，衛福部則劍指巴西黃豆原料製程恐是致癌物苯駢芘（BaP）超標原因。然而民間質疑，農業部之前承諾會對進口農產品做源頭管理，如今貌似也出現問題，很可能也會影響畜牧業。農業部今回應，使用作為飼料的豆粕是來自大豆經榨油後所剩，含油量極低不到2%，脂溶性的 BaP更是微乎其微，幾可忽略。

農業部表示，我國自國外進口大豆以製油為主，榨油後所留的副產品豆粕才會供作飼料使用，目前農業部已根據衛福部所公布的名單，完整掌握情況。

農業部畜產試驗所進一步說明，使用作為飼料的豆粕是來自大豆經榨油後所剩，含油量極低不到2%，脂溶性的BaP更是微乎其微、幾可忽略。而根據國內外學者專家的分析，由於殘留量極低，因此歐盟等國外亦無針對BaP訂定相關標準。

農業部表示，目前已與食藥署建立聯繫管道，掌握豆粕使用流向，後續也依據科學證據，積極維護畜產品安全。