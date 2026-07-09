追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署追查出現重大進展，今動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回主管等9人列食品安全衛生管理法被告，漏夜複訊，不排除有強制處分。

據了解，中檢正朝食安法第15條第1項第3款規定，食品或食品添加物，有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、販賣等方向偵辦。

同法第49條第1項，就以上有「故意」行為，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，同條第4項，則就「過失」行為，處2年以下有期徒刑、拘役或科600萬元以下罰金。

檢方目前仍須釐清，專業單位就「苯駢芘」認定上，是否符合15條第1項第3款中有毒、有害人體之物，及中聯等廠商何時得知油品被驗出苯駢芘，得知是仍故意製造販賣，還是當中有過失等。

中檢偵辦中聯油品案，7月3日分「他」字案偵辦，6日再赴涉案5間油品公司履勘，將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列被告偵訊，複訊後請回，另南僑公司蔡姓廠長為證人。

檢方疑掌握進一步資料，提前向法院聲請搜索票後，今一早動員3名主任檢察官洪國朝、胡宗鳴、陳宜君，及4名檢察官康存孝、蔡明儒、周奕宏、許燦鴻，指揮調查局、警方、衛福部食藥署、台中食安處及彰化衛生局等，赴中聯、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋大肚總廠、福懋清水廠，及泰山等4家公司，一共6處搜索。

中檢說，已依法查扣設備機具、案關郵件、會議紀錄、檢驗報告、出貨資料、生產紀錄、進口報單、隨身碟、行動電話、儲油槽、設備機具等犯罪工具及不法所得，並約談案關公司高層主管等人深入查證，以釐清案情。

經查，中檢今天一共帶回9名被告，包括多名油品公司主管，以及15名證人，目前仍在調查局航業處初步詢問，7名檢察官也將漏夜複訊，不排除將有強制處分，屆時「他」字案也將另分「偵」字案偵辦。

台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供