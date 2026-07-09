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致癌油延燒...桃市查獲1業者未下架 最重恐罰300萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
致癌油風波延燒，桃園市衛生局表示，稽查過程中查獲1家業者未依規定下架，將依食品安全衛生管理法裁處3萬元至300萬元罰鍰。圖／桃園市衛生局提供
致癌油風波延燒，桃園市衛生局表示，稽查過程中查獲1家業者未依規定下架，將依食品安全衛生管理法裁處3萬元至300萬元罰鍰。圖／桃園市衛生局提供

致癌油風波延燒，桃園市衛生局表示，配合衛福部7月1日至8日分批公告下架標準，已於昨日晚間24時前完成轄內39家業者清查，共查獲11項受波及產品；稽查過程中也查獲1家業者未依規定下架，將依食品安全衛生管理法裁處3萬元至300萬元罰鍰。市府強調將持續地毯式稽查，全力防堵疑慮產品流入市面。

市府清查結果顯示，桃園市39家業者中包含8家製造工廠，共有11項受波及產品，部分產品曾銷往全聯、萬家福、鬍鬚張、野味炭烤雞腿便當、托斯卡尼尼及摩斯漢堡等通路。

市府已要求業者對相關通路通知全面預防性下架及回收，並呼籲食品製造、餐飲及通路業者落實自主管理，若有使用公告問題油品，應主動停止使用、加工及販售，並通報衛生局辦理回收。

衛生局昨日稽查時，查獲1家業者未能依規定將問題產品下架，將依違反食品安全衛生管理法第7條第5項、第47條規定裁處。市府強調，業者應負起企業社會責任，對於規避或延遲下架者，將依法處辦、絕不寬貸。

衛生局表示，為防堵疑慮油品流入終端消費市場，市府衛生局、觀旅局、經發局針對傳統市場、夜市攤商、商圈、美食街、飯店、大賣場及中小型超市展開全面性查核，逐一核對架上油品與相關終端產品，確保市售產品符合規範。

市府今日也會同桃園地檢署、法務部調查局桃園市調查處及教育局、經發局、環保局、農業局、法務局等單位，針對校園團膳業者啟動聯合稽查，深入追查團膳業者油品來源與進貨憑證，確保校園午餐供應鏈安全無虞。目前校園受影響學校維持7月7日公布的13家，並無新增名單。

市府衛生局已於官方網站設立「問題油品專區」，每日定時更新查核進度。市府也呼籲市民共同監督食安，若發現商家疑似繼續使用或販售問題油品，可撥打食安檢舉專線或市民服務熱線1999通報。

衛生局 衛福部 全聯 致癌沙拉油

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