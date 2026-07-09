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追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

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再追致癌油...台中地檢大搜索！動員7檢察官衝中聯等5公司

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供
台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦，6日赴涉案5間油品公司履勘，同時將中聯總經理余凌冲等列食品安全衛生法被告偵訊，檢方今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。

台中地檢今表示，3名主任檢察官洪國朝、胡宗鳴、陳宜君，4名檢察官康存孝、蔡明儒、周奕宏、許燦鴻，指揮調查局、警方、衛福部食藥署、台中食安處及彰化衛生局等，赴中聯、福壽、福懋，及泰山等4家公司，一共6處搜索。

中檢說，已依法查扣設備機具、案關郵件、會議紀錄、檢驗報告、出貨資料、生產紀錄、進口報單、隨身碟、行動電話、儲油槽、設備機具等犯罪工具及不法所得，並約談案關公司高層主管等人深入查證，以釐清案情。

另中檢7月6日赴中聯、福壽、福懋、泰山、南僑等案關公司，調取油品進出貨明細及油品檢驗報告等文件，當日以食安法被告身分，約談中聯公司總經理余凌冲、品研課陳姓副課長，2人複訊後均請回；另以證人身分約談南僑公司蔡姓廠長，查明被告等人有無違反食品安全衛生管理法罪嫌。

台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供
台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供

台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供
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台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供
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台中地檢今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。圖／中檢提供
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台中 食安 福懋 致癌沙拉油

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中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署追查出現重大進展，今動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回主管等9人列食品安全衛生管理法被告，漏夜複訊，不排除有強制處分。

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