嘉義市追查苯駢芘超標沙拉油流向 王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中

嘉義市衛生局今天持續追查苯駢芘超標大豆沙拉油，發現有5家業者曾進貨，包括24桶王牌液態油炸專用油、2桶維佳無水烘焙油脂及120罐甜麵醬，要求下架及立即停止使用，其中維佳無水烘焙油脂甜麵醬全數退貨，但王牌液態油炸專用油已使用7桶，僅退貨17桶，恐已被吃下肚。

嘉義市衛生局表示，5家進貨業者包括2家餐飲業、2家販售業及1家製造業，另外也在7月8日主動擴大抽驗市售涉案廠牌及其他廠牌油品的多環芳香族碳氫化合物中的苯駢芘、苯駢蒽、苯駢苊和Chrysene等4項PAHs (簡稱PAH4)，共計8件，待檢驗結果出來將立即公布。

嘉義市衛生局表示，昨天晚上派員加強查核本市文化路及彌陀夜市攤商，共計81攤，均未發現有使用問題油品，同時也通知醫院、護理之家、日照中心、托顧家庭、住宿式長照機構及巷弄長照站檢視油品，停用衛福部公布問題油品，另也確認學校供餐未使用到問題產品。

衛生局提醒，食用油脂訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，若發現產品有安全疑慮時，應即主動停止販賣及回收，並通報所在地衛生局，未依規定通報者，將依違反食安法處以3萬元以上300萬元以下罰鍰，若有食品衛生問題可洽詢嘉義市衛生局05-233-8066。