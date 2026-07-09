快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市追查苯駢芘超標沙拉油流向 王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市衛生局追查苯駢芘超標油品，王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局追查苯駢芘超標油品，王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中。圖／嘉義市政府提供

嘉義衛生局今天持續追查苯駢芘超標大豆沙拉油，發現有5家業者曾進貨，包括24桶王牌液態油炸專用油、2桶維佳無水烘焙油脂及120罐甜麵醬，要求下架及立即停止使用，其中維佳無水烘焙油脂甜麵醬全數退貨，但王牌液態油炸專用油已使用7桶，僅退貨17桶，恐已被吃下肚。

嘉義市衛生局表示，5家進貨業者包括2家餐飲業、2家販售業及1家製造業，另外也在7月8日主動擴大抽驗市售涉案廠牌及其他廠牌油品的多環芳香族碳氫化合物中的苯駢芘、苯駢蒽、苯駢苊和Chrysene等4項PAHs (簡稱PAH4)，共計8件，待檢驗結果出來將立即公布。

嘉義市衛生局表示，昨天晚上派員加強查核本市文化路及彌陀夜市攤商，共計81攤，均未發現有使用問題油品，同時也通知醫院、護理之家、日照中心、托顧家庭、住宿式長照機構及巷弄長照站檢視油品，停用衛福部公布問題油品，另也確認學校供餐未使用到問題產品。

衛生局提醒，食用油脂訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，若發現產品有安全疑慮時，應即主動停止販賣及回收，並通報所在地衛生局，未依規定通報者，將依違反食安法處以3萬元以上300萬元以下罰鍰，若有食品衛生問題可洽詢嘉義市衛生局05-233-8066。

嘉義 沙拉油 衛生局 致癌沙拉油

延伸閱讀

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

致癌問題油延燒...南僑油脂未主動通報 北市衛生局開鍘重罰300萬

中聯油脂風暴！金門火速清查181家業者 下架437件問題產品

北市：南僑問題油相關再製食品 皆已下架退回

相關新聞

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署追查出現重大進展，今動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回主管等9人列食品安全衛生管理法被告，漏夜複訊，不排除有強制處分。

朝野協商達共識 卓榮泰下周二赴立法院報告致癌油案

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，爭議延燒至今。立法院今下午朝野協商，在野黨提案邀請行政院長卓榮泰赴立法院專案報告。民眾黨團總召陳清龍主張，若明天沒有放颱風假，要求卓揆明天就要來報告。立法院長韓國瑜建議「將心比心」，讓行政院好好防颱，提議延至下周二專報。朝野協商最後決議下周二舉行，並由國民黨、民進團各推派7人、民眾黨團推派2人質詢。

再追致癌油...台中地檢大搜索！動員7檢察官衝中聯等5公司

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦，6日赴涉案5間油品公司履勘，同時將中聯總經理余凌冲等列食品安全衛生法被告偵訊，檢方今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

致癌油恐影響畜禽飼料？農業部：苯駢芘殘留量極低可忽略

近期中聯問題油事件甚囂塵上，衛福部則劍指巴西黃豆原料製程恐是致癌物苯駢芘（BaP）超標原因。然而民間質疑，農業部之前承諾會對進口農產品做源頭管理，如今貌似也出現問題，很可能也會影響畜牧業。農業部今回應，使用作為飼料的豆粕是來自大豆經榨油後所剩，含油量極低不到2%，脂溶性的 BaP更是微乎其微，幾可忽略。

嘉義市追查苯駢芘超標沙拉油流向 王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中

嘉義市衛生局今天持續追查苯駢芘超標大豆沙拉油，發現有5家業者曾進貨，包括24桶王牌液態油炸專用油、2桶維佳無水烘焙油脂及120罐甜麵醬，要求下架及立即停止使用，其中維佳無水烘焙油脂甜麵醬全數退貨，但王牌液態油炸專用油已使用7桶，僅退貨17桶，恐已被吃下肚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。