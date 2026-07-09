因應致癌油案將修「食安法」 食藥署長：擬由主管機關「突襲抽驗」

因應中聯油脂案，行政院長卓榮泰今上午指示要修「食安法」。對此，衛福部食藥署署長姜至剛指出，針對資本額1億元以上的上市櫃公司，修法方向除要求強化自主檢驗外，也將納入「突襲抽查」，由主管機關至食品廠實驗室，取回樣本同步由第三方驗證；另，將要求第三方實驗室如接獲業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。

姜至剛指出，現行食品業者三級管理中，第一級為業者自主管理，現行資本額1億元以上食品工廠，設有實驗室可自主檢驗，將修正「食安法」強化業者自主檢驗，除提升自主檢驗頻率，也會將「突襲抽驗」入法，由主管機關至食品廠同步帶回檢驗樣本，送交第三方檢驗機構雙重確認，確保業者自主檢驗結果沒有隱匿。

依現行規定，資本額3千萬元以上食用油脂製造廠，需每半年檢驗一次油品。姜至剛指出，現行規定原因是國內食品業者多採工業化製成，產品成分變動空間小，但本次事件後，考量國內食用油脂業者具市場寡占性，將針對出現系統性異常業者，加強其製程各環節半成品檢驗，且針對油品成品不排除逐批抽驗。

姜至剛另提到，將針對食品業者製程中各節點加強把關，包括除臭、除色、初榨等過程，該如何調整等，將持續檢討，食藥署已在7月6日將專家學者相關建議，交由國內4大食用油煉製廠，盼系統性協助業者改善製程，避免下一次食安事件發生，根本解決問題，「這是我最希望的」。同時，也將加強後市場抽驗頻率，食藥署將邀集學者討論，以最快速度提出「食安法」修正草案。