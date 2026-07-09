快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

因應致癌油案將修「食安法」 食藥署長：擬由主管機關「突襲抽驗」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院今天於新聞中心舉行院會後記者會，針對致癌油持續延燒，食藥署署長姜至剛（圖）出席說明後續因應對策。記者許正宏／攝影
行政院今天於新聞中心舉行院會後記者會，針對致癌油持續延燒，食藥署署長姜至剛（圖）出席說明後續因應對策。記者許正宏／攝影

因應中聯油脂案，行政院長卓榮泰今上午指示要修「食安法」。對此，衛福部食藥署署長姜至剛指出，針對資本額1億元以上的上市櫃公司，修法方向除要求強化自主檢驗外，也將納入「突襲抽查」，由主管機關至食品廠實驗室，取回樣本同步由第三方驗證；另，將要求第三方實驗室如接獲業者檢驗報告異常，除回報業者外，也要第一時間回報主管機關。

姜至剛指出，現行食品業者三級管理中，第一級為業者自主管理，現行資本額1億元以上食品工廠，設有實驗室可自主檢驗，將修正「食安法」強化業者自主檢驗，除提升自主檢驗頻率，也會將「突襲抽驗」入法，由主管機關至食品廠同步帶回檢驗樣本，送交第三方檢驗機構雙重確認，確保業者自主檢驗結果沒有隱匿。

依現行規定，資本額3千萬元以上食用油脂製造廠，需每半年檢驗一次油品。姜至剛指出，現行規定原因是國內食品業者多採工業化製成，產品成分變動空間小，但本次事件後，考量國內食用油脂業者具市場寡占性，將針對出現系統性異常業者，加強其製程各環節半成品檢驗，且針對油品成品不排除逐批抽驗。

姜至剛另提到，將針對食品業者製程中各節點加強把關，包括除臭、除色、初榨等過程，該如何調整等，將持續檢討，食藥署已在7月6日將專家學者相關建議，交由國內4大食用油煉製廠，盼系統性協助業者改善製程，避免下一次食安事件發生，根本解決問題，「這是我最希望的」。同時，也將加強後市場抽驗頻率，食藥署將邀集學者討論，以最快速度提出「食安法」修正草案。

食安 食藥署 姜至剛 致癌沙拉油

延伸閱讀

食藥署還原問題油「關鍵21天」時間軸 延遲通報一定開罰

中聯油品風暴引關注 衛福部將朝「這三大方向」修正食安法

我國今年進口近60萬公噸巴西大豆 衛福部證實煉油業者恐混豆購入

再爆致癌油！泰山新增一批超標產品 疑為「案外批號」

相關新聞

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署追查出現重大進展，今動員3名主任檢察官、4名檢察官，兵分6路赴中聯等4公司大搜索，帶回主管等9人列食品安全衛生管理法被告，漏夜複訊，不排除有強制處分。

朝野協商達共識 卓榮泰下周二赴立法院報告致癌油案

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標，爭議延燒至今。立法院今下午朝野協商，在野黨提案邀請行政院長卓榮泰赴立法院專案報告。民眾黨團總召陳清龍主張，若明天沒有放颱風假，要求卓揆明天就要來報告。立法院長韓國瑜建議「將心比心」，讓行政院好好防颱，提議延至下周二專報。朝野協商最後決議下周二舉行，並由國民黨、民進團各推派7人、民眾黨團推派2人質詢。

再追致癌油...台中地檢大搜索！動員7檢察官衝中聯等5公司

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，影響全台食安問題嚴重。台中地檢署7月3日正式分「他」字案偵辦，6日赴涉案5間油品公司履勘，同時將中聯總經理余凌冲等列食品安全衛生法被告偵訊，檢方今再出動7名檢察官大搜索中聯等5公司，查扣資料、約談主管。

幕後／賴總統重話不如一篇碩士的食用油論文

中聯致癌油造成近年來影響消費者最廣的食安風暴，賴清德總統重話「該辦就辦」。台灣大學6年前有一篇《臺灣大豆供應鏈之研究》碩士論文從大豆供應鏈已預警食用油的食安問題，並借鏡日本提出改善的建議。

致癌油恐影響畜禽飼料？農業部：苯駢芘殘留量極低可忽略

近期中聯問題油事件甚囂塵上，衛福部則劍指巴西黃豆原料製程恐是致癌物苯駢芘（BaP）超標原因。然而民間質疑，農業部之前承諾會對進口農產品做源頭管理，如今貌似也出現問題，很可能也會影響畜牧業。農業部今回應，使用作為飼料的豆粕是來自大豆經榨油後所剩，含油量極低不到2%，脂溶性的 BaP更是微乎其微，幾可忽略。

嘉義市追查苯駢芘超標沙拉油流向 王牌炸油已用7桶恐流入民眾肚中

嘉義市衛生局今天持續追查苯駢芘超標大豆沙拉油，發現有5家業者曾進貨，包括24桶王牌液態油炸專用油、2桶維佳無水烘焙油脂及120罐甜麵醬，要求下架及立即停止使用，其中維佳無水烘焙油脂甜麵醬全數退貨，但王牌液態油炸專用油已使用7桶，僅退貨17桶，恐已被吃下肚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。