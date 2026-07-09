石崇良稱地方政府關切致癌油重新上架遭批評 食藥署長姜至剛緩頰

中聯油脂案延燒，衛福部長石崇良於行政院會後記者會，點名二藍營縣市，稱「台中或桃園」副市長關切「下架產品何時重新下架」，桃園市政府痛批他帶風向、扭曲專業建議。衛福部食藥署長姜至剛緩頰稱，石當時是說「台中表示要求全面下架，桃園則反映業者也有生計的問題」。

被石崇良點名的桃園市政府，傍晚發聲明嚴正駁斥，副市長王明鉅發言聚焦在食品業者自主管理責任及中央檢驗、恢復上架機制，石崇良刻意扭曲專業建議，帶風向轉移中央食安管理失靈的質疑，作法失職失格，已不適任肩負全民食安把關的重責大任。

王明鉅則說，他發言用意是希望中央正視檢驗量能不足問題，並盡速提升，但看到石崇良在記者會上的說法，「我認為他是混淆視聽」，配合預防性下架與詢問何時可重新上架是兩回事，衛福部應該給業者與消費者一個明確答案，透過檢驗還無辜產品清白，不是迴避檢驗量能不足根本問題。

「中央並非檢驗量能不足，也沒有閃避責任。」姜至剛強調，中央、地方協作，將要求業者產品全數符合衛生安全標準才可上市，並還原部長提到地方政府時，是指「台中表示應要求全面下架，桃園反應業者也有生計問題」。

姜至剛另說明，業者若要重新上架，需符合一定條件，若中游泰山、福懋油、福壽三家業者油品檢驗報告出爐，若符合規定則下游產品也可重新上架，若下游業者自主檢驗苯駢芘合格，也要等中游油品檢驗合格後，才能重新上架，且重新上架前需由衛生局核准。